Motorradunfall am Kesselberg: Dachauer (21) bleibt bewusstlos liegen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Verletzt wurde am Mittwochabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Kesselberg. Der Mann stürzte alleinbeteiligt.

Kochel am See - Mit dem schönen Wetter kommen die Motorradfahrer an den Kesselberg zurück – und damit beginnt leider auch die Unfallsaison. Am Mittwochabend endete für einen Dachauer seine Fahrt im Krankenhaus.

Motorradfahrer verliert aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle

Nach Angaben der Polizei befuhr der 21-Jährige gegen 18.50 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Triumph die Kesselbergstraße in Richtung Kochel am See. In einer Kurve verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad, kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit der Leitplanke und blieb hinter dieser bewusstlos liegen.

Rettungswagen bringt den Verletzten nach Murnau in die Klinik

Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Unfallkrankenhaus nach Murnau gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5500 Euro.

