Münchner pöbelt im Kochler Trimini Gäste und Personal an

Ausfallend wurde am Donnerstagabend ein Badegast im Kochler Trimini. Am Ende musste ihn die Polizei mitnehmen.

Kochel am See - Zu unschönen Szenen kam es am Donnerstagabend im Kochler Trimini. Nachdem ein 49-jähriger Münchner in der Gaststätte der Badeanstalt mehrere alkoholische Getränke konsumiert hatte, stiegen ihm diese offensichtlich zu Kopf. Wie die Polizei berichtet fing er gegen 22.30 Uhr an, andere Gäste anzupöbeln.

Münchner weigert sich, das Schwimmbad zu verlassen

Daraufhin wurde er mehrmals vom Personal aufgefordert, das Schwimmbad zu verlassen. Dem kam der Mann nicht nach. Vielmehr hatte die Aufforderung zur Folge, dass der Münchner nun auch das Personal beleidigte. Daraufhin wurde ein Hausverbot ausgesprochen.

Polizei nimmt Münchner in Gewahrsam

Da der Münchner das Schwimmbad trotz mehrmaliger Aufforderung allerdings nach wie vor nicht freiwillig verlassen wollte, wurde der alkoholisierte Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der 49-Jährige kam zum Ausnüchtern in die Arrestzelle der Tölzer Polizeiinspektion.

Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde er am nächsten Morgen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

