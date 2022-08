Als Urlaubssouvenir? Ortsschilder an der B11 in Ried gestohlen

Von: Andreas Steppan

Das Fehlen der gelben Ortsschilder kann Autofahrer zum Rasen innerhalb geschlossener Ortschaften verführen. Hier ein Symbolbild von einer Blitzerstelle. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Immer wieder werden gelbe Ortsschilder gestohlen - aktuell fehlen die Tafeln in Ried (Gemeinde Kochel). Die Polizei warnt vor gefährlichen Folgen im Straßenverkehr.

Kochel am See - Wieder einmal haben im Loisachtal Schilderdiebe zugeschlagen: Wie Frank Bentz von der Kochler Polizei auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, haben unbekannte Täter die beiden Ortsschilder in Ried abmontiert.

Unbekannte stehen Ortsschider in Ried, Gemeinde Kochel am See

Zur Anzeige gebracht wurde der Diebstahl demnach am Montag. Über den Tatzeitpunkt lasse sich nichts Genaues sagen, er liege vermutlich einige Tage zurück. Auch auf den oder die Täter liegen der Polizei keine Hinweise vor. „Wir können nur mutmaßen, dass sich hier möglicherweise Urlauber ein Erinnerungsstück mitgenommen haben“, sagt der stellvertretende Chef der Polizeistation Kochel. Technisch stelle es jedenfalls keine große Schwierigkeit da, ein Schild abzumontieren.



Den angerichteten Schaden schätzt Bentz inklusive Ersatzbeschaffung und Neumontage auf rund 500 Euro. Schwerer wiegt für ihn aber das Problem der Verkehrssicherheit. Denn die Ortsschilder gelten gleichzeitig als Hinweis darauf, dass ab dieser Stelle eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gilt. Deswegen müsse nun die Straßenmeisterei an der B11 als „Notbehelf“ Tempo-50-Schilder aufstellen.



Tempo-50-Schilder an der B11 als Notbehelf für Ried

Genau das kündigt Martin Herda vom zuständigen Staatlichen Bauamt Weilheim als kurzfristige Maßnahme an. Denn bis Ersatz-Ortsschilder geliefert seien, könne durchaus ein ganzer Monat vergehen.



Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08041/76106-273 entgegen.

Eine Serie von Diebstählen von Ortsschildern hatte die Polizei erst vor wenigen Monaten im südlichen Landkreis, speziell im Loischatal, aber auch in benachbarten Regionen feststellen müssen.

