Kochel am See: Polizei sucht nach vermisster Inge Weickert (83)

Von: Andreas Steppan

Teilen

Vermisst: Inge Weickert (83) aus Berlin. © Polizei

Nach einem Aufenthalt in Kochel am See gilt eine 83-Jährige aus Berlin als vermisst. Bekannt ist nur, dass sie am Freitag mit dem Zug heimreisen wollte.

Kochel am See - Sie hatte kurze Zeit in Kochel am See verbracht und wollte danach die Heimreise nach Berlin antreten. Dort kam Inge Weickert allerdings nie an. Seit Freitag (13. Januar) gilt die 83-Jährige nun als vermisst. Die Polizeistation Kochel am See bittet um Hinweise aus der Bevökerung.

Nach Aufenthalt in Kochel fehlt von Vermisster jede Spur

Laut einer Mitteilung der Polizei von diesem Donnerstag (19. Januar) wollte Inge Weickert am Freitag um 11 Uhr den Zug nehmen. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Sie wird beschrieben als 1,71 Meter groß und korpulent. Sie hat kurze graue Haare und hat blaue Augen. Als sie zuletzt gesehen wurde, war sie mit einer dunklen Hose und einem dunklen Anorak bekleidet und trug blaue Schuhe. Laut Polizei ist die Seniorin schlecht zu Fuß und dürfte zudem einen leicht verwirrten Eindruck machen.

Polizei bittet um Hinweise auf vermisste Inge Weickert

Hinweise zum Aufenthaltsort von Inge Weickert nimmt die Polizeistation Kochel am See unter 08041/76106–273 entgegen. Zeugen können sich auch in jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.