Bekannter Staats- und Verfassungsrechtler Prof. Peter Badura aus Kochel ist gestorben

Prof. Peter Badura © ws/cs

Eine Koryphäe als Jurist mit viel Sinn für die Kunst: Der bekannte Staats- und Verfassungsrechtler Prof. Peter Badura aus Kochel ist gestorben.

Kochel am See – In einem Interview mit dem Journalisten Tilman Steiner hat Prof. Peter Badura 1998 mal zu der spannenden Frage Stellung genommen, ob man als Staatsrechtler sowohl für die Regierungspartei (damals CSU) und auch die Opposition tätig sein könne.

Kochler Staats- und Verfassungsrechtler Peter Badura mit 88 Jahren gestoben

Der Kochler ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. „Ich fühle mich nicht festgelegt.“ Es sei schon so, dass „Öffentlich-Rechtler“ eine gewisse konservative Grundhaltung haben. Aber auch, wenn es naiv klinge, für ihn seien Staat und Parteien etwas Verschiedenes. Wenn ihm etwa Hans-Jochen Vogel eine Prozessvertretung angetragen habe, sei er für ihn in erster Linie Justizminister und nicht Sozialdemokrat gewesen.

Umgekehrt war das wohl genauso. Etwa, als er drei Jahre zuvor bundesweit im Fokus stand. Die bayerische Staatsvertretung hatte ihn beauftragt, ein Rechtsgutachten zum umstrittenen Kruzifix-Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu erstellen.

Liebe zum Recht wurde Badura in die Wiege gelegt

Am Mittwoch ist Badura im Alter von 88 Jahren gestorben. Der gebürtige Oberschlesier (Oppeln) lebte seit 1979 mit seiner Frau in Kochel am See. Schon der Vater war Rechtsanwalt und Notar und hatte seinem Ältesten die Liebe zum „Recht“ sozusagen in die Wiege gelegt. Baduras Vater fiel am letzten Kriegstag. Eine zeitlebens prägendes Erlebnis für den Sohn.

Er studierte in Berlin und Erlangen, wo er 1962 auch promovierte und sich habilitierte. An der Universität Göttingen wurde er in der Zeit der Studentenproteste 1964 ordentlicher Professor. Ab 1970 lehrte er bis zur Emeritierung an der LMU München. Sein Nachfolger am Lehrstuhl war seine einstige wissenschaftliche Hilfskraft: Peter M. Huber. Letzterer ist seit 2010 Richter am zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts.

Badura war viele Jahre lang Vorsitzender des Stiftungsrates des Franz Marc-Museums

Wenn der Kochler Bürgermeister Thomas Holz, selbst Jurist, von einer Koryphäe als Staats- und Verfassungsrechtler spricht, dann hat das also seine Berechtigung. Ihm sei der Name Badura aus zahlreichen Veröffentlichungen ein Begriff, sagt Holz. Er erinnert an die Verdienste Baduras um das Franz Marc-Museum. Badura war von 1997 bis 2011 Vorsitzender des Stiftungsrates und zwei Jahre auch Chef des Förderkreises.

Badura war aber auch ganz und gar geerdet. Der Kochler Bürgermeister erzählt, dass Badura früher keine Bürgerversammlung ausließ und am Kochler Heimattag mit seiner Frau stets gerne den Umzug vom Straßenrand aus verfolgte.

In dem besagten Fernsehinterview machte Badura Werbung für den „schönen Ort Kochel“ und empfand es dankbar als Wink des Schicksals, dass er Kunst „nicht nur durch bloßes Kaufen von Katalogen und Büchern“ erlebt habe, sondern aktiv Anteil habe nehmen können, dass die Kunst des „Blauen Reiter“ lebendig bleibt.

Von Christoph Schnitzer

