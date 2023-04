Streifkollision auf der B11: Hinweise erbeten

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Unfall. © dpa

Einiges ist unklar rund um einen Unfall auf der B11. Die Polizei sucht nun Hinweise auf die weiteren Beteiligten.

Kochel am See - Bereits einige Tage her ist ein Verkehrsunfall, über den die Kochler Polizei nun berichtet. Es seien aber erst jetzt Details dazu bekannt geworden, heißt es im Pressebericht.

Jugendliche überqueren mit Leichtkrafträdern die B11

Eine in Kochel am See beheimatete Fahrerin war am vergangenen Montag, 24. April, um 17.55 Uhr mit ihrem weißen BMW X3 auf der B 11 von Kochel her kommend in Richtung Ried unterwegs. Auf Höhe der Von-Velsen-Straße hatten nach Angaben der Polizei sehr knapp vor dem herannahenden BMW zwei Jugendliche mit ihren 125er-Leichtkrafträdern die Bundesstraße zu überqueren begonnen. Die BMW-Fahrerin konnte nicht mehr verhindern, dass es zu einer Streifkollision mit dem Hinterrad eines der Motorräder kam.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Bevor die Autofahrerin zurück ist, ist der Jugendliche verschwunden

Dadurch kam der Kradfahrer zu Sturz. Als die Autofahrerin das bemerkte, hielt sie an. Bevor sie aber an die Unfallstelle zurückkehren konnte, war der gestürzte Jugendliche wieder auf die Maschine aufgestiegen und mit seinem Begleiter auf dem Forstweg am Lainbach davongefahren. Ob sich der Gestürzte unter Umständen verletzt hat, ist unklar.

Polizei erbittet Hinweise zum Unfallgeschehen und den weiteren Beteiligten

Am BMW jedenfalls entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden. Daher ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen werden von der Kochler Polizei erbeten unter der Telefonnummer 0 80 41/7 61 06-273.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.