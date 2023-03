Niemals aufgeben: Sammy (11) mit Down-Syndrom und seine Mutter kämpfen sich nach Schlaganfall durch

Sammy beim Spazierengehen. In zwei Wochen wird der Bub, der die vierte Klasse besucht, elf. Sammy geht sehr gerne in die Schule Große Probleme nach einem Schlaganfall Den Notrufknopf kann Sammy nicht drücken Das Geld für die Hilfe fehlt eigentlich

Zum Welt-Down-Syndrom-Tag

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Sammy ist elf Jahre alt und hat das Down-Syndrom. Gemeinsam mit seiner Mutter lebt er in Kochel am See. Ein Schlaganfall von Sabrina H. im Januar 2021 erschwet den beiden ihr Leben.

Kochel am See – Im Leben von Sabrina H. gab es einige Tiefschläge. Ihr Mann verließ sie nach über 20 Jahren Ehe, als bei ihrer vierten Schwangerschaft klar war, dass das Kind mit dem Down-Syndrom zur Welt kommen würde. Ein Schlaganfall vor zwei Jahren zerstörte das mühsam aufgebaute neue Leben. Vieles war nicht leicht für die 52-Jährige. Doch trotz aller Schwierigkeiten hat sie es nie bereut, dass sie sich damals dazu entschieden hat, ihren Sohn zur Welt zu bringen. Ein Besuch bei der Familie zum heutigen Welt-Down-Syndrom-Tag.

Sammy ist heute fast elf Jahre alt, wie er stolz erzählt. In zwei Wochen hat er Geburtstag. Mit seiner Mama ist er vor wenigen Monaten zurück ins Loisachtal gezogen. Früher, in dem alten Leben vor Sammys Geburt, lebte die Familie in Benediktbeuern, jetzt hat Sabrina H. mit ihrem jüngsten Sohn – die anderen drei Kinder sind erwachsen – eine Wohnung in Kochel gefunden. Dort geht der Zehnjährige in die vierte Klasse der Grundschule.

Sammy geht sehr gerne in die Schule

Ganz problemlos lief das nicht. Es gebe durchaus Vorbehalte, Kinder mit Handicap in einer Regelschule zu unterrichten. Auch Sammy wurde erst einmal nahegelegt, eine Förderklasse zu besuchen. „Erst hieß es, er soll in die Außenklasse nach Bad Heilbrunn, dann aber ging es plötzlich um Reichersbeuern“, schildert Sabrina H.. Doch die lange Fahrt wollte sie ihrem Sohn nicht zumuten – auch weil sie selbst in der Nähe von Sammy sein möchte. „Er hat eine Schluckstörung. Er kann nur weiche Sachen essen, sonst könnte er ersticken.“ Ganz plötzlich kann es immer wieder zu Situationen kommen, in denen der Zehnjährige nach Luft ringt. Auch an diesem Nachmittag: Gerade noch spielt er, dann hustet er, irgendwas stimmt nicht. Mama Sabrina beruhigt ihren Sohn, macht Atemübungen mit ihm. Schnell ist wieder alles gut.

Seit November besucht Sammy nun in Kochel den Unterricht. Eigentlich sollte er dort schon im September anfangen. Doch kurz vor Schuljahresbeginn sprang die Schulbegleitung ab. Aber nun passt alles. „Die Schulbegleiterin ist ein Traum, und auch sein Lehrer hat sich auf ihn eingelassen.“ Auf die Frage, ob er gerne in die Schule geht, nickt der Zehnjährige sofort. Auch an der Vorbereitung für die Erstkommunion nimmt er in diesem Jahr teil. „In der Kirche ist er immer ganz brav“, sagt seine Mama. Der Alltag zu Hause funktioniert mittlerweile einigermaßen. Allerdings war der Weg dorthin ein langer. Nachdem ihr Mann sie erst zur Abtreibung drängen wollte und sie dann verließ, als sie beschlossen hatte, das Kind zu behalten, war das gemietete Haus in Benediktbeuern für sie allein nicht mehr zu halten. Hochschwanger zog Sabrina H. mit den drei Söhnen nach Augsburg. Dort hatte sie Verwandte, außerdem waren Ärzte und Kliniken in der Nähe, die Sammy wegen seines angeborenen Herzfehlers lange brauchte.

Große Probleme nach einem Schlaganfall

Zehn Jahre lebte sie in Augsburg, die ältesten Söhne zogen irgendwann aus und gründeten eigene Familien. Sabrina H., Sammy und sein acht Jahre älterer Bruder wohnten zusammen. Corona traf sie hart. Sammy, aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme ein Risikopatient, konnte nicht mehr zur Schule. „Auch sein Bruder ist zu Hause geblieben, weil er Sammy nicht anstecken wollte“, sagt die Mutter. „Wir waren total isoliert.“ Dann kam der 3. Januar 2021. Sabrina H. weiß noch, dass sie auf der Couch im Wohnzimmer schlafen wollte, dass ihr älterer Sohn noch etwas am Fernseher einstellte und, dass sich Sammy neben sie kuschelte. „Dann bin ich eine Woche später im Krankenhaus wieder aufgewacht.“ Was in dieser Nacht passiert ist, das erzählt Sammy. Irgendwann sei er aufgewacht. „Und ich hab’ die Mama geklopft. Aber sie ist nicht aufgewacht.“ Er habe geschrien, aber es dauerte eine ganze Weile, bis sein Bruder ihn hörte. Der wählte sofort den Notruf. Die Diagnose: Schlaganfall.

Als die 52-Jährige in der Klinik wieder zu sich kam, konnte sie nicht sprechen, nicht schlucken und war halbseitig gelähmt. Dass sie trotzdem nach einer weiteren Woche aus dem Krankenhaus entlassen wurde, habe möglicherweise an einem Missverständnis gelegen. „Es gab ja wegen Corona keine persönlichen Gespräche, nur Telefonate.“ Und irgendwie sei der Arzt davon ausgegangen, dass einer der erwachsenen Söhne fest bei ihr wohne und Krankenpfleger sei. „Das ist er nicht. Und er musste ja auch zurück zu seiner Arbeitsstelle. Er hatte nur während meiner Zeit im Krankenhaus bei uns gewohnt.“ Wie Sammy und sein 16-jähriger Bruder, der sich –traumatisiert von den Ereignissen – völlig zurückzog, „die ersten drei Wochen, als ich zu Hause war, überstanden haben, weiß ich nicht“, sagt sie heute. Sprechen, einen klaren Gedanken fassen, eine Telefonnummer wählen – all das sei nicht möglich gewesen. Irgendwann gelang es ihr – nach wie vor recht wirr – in einer Eltern-Facebook-Gruppe um Hilfe zu bitten. „Als klar war, dass bei mir irgendwas nicht stimmt, hat jemand eine Freundin von mir angerufen. Sie hat uns zu meinen Eltern gefahren.“

Den Notrufknopf kann Sammy nicht drücken

Ihre Mutter, zu der das Verhältnis eher durchwachsen war, kümmerte sich dann um vieles, bis endlich eine ambulante Reha begann. „Das war von meiner Mutter echt super.“ Wirklich besser wurde es aber erst Wochen später, bei einer familiengestützten Reha mit Sammy und seinem Bruder in Tannheim im Schwarzwald. „Die kannten uns schon, und die haben sich so lieb um uns gekümmert. Nach diesen vier Wochen ist es aufwärtsgegangen.“

Im Juli 2022 zog Sabrina H. schließlich mit Sammy nach Kochel, um näher bei ihrer Familie zu sein. Es gab aber ein großes Problem. „Wir hatten eine Übernachtungshilfe beantragt. Die wurde abgelehnt.“ Tatsächlich aber braucht sie jemanden, der nachts mit in der Wohnung ist. „Wir brauchen niemanden, der irgendwas macht. Das wäre vermutlich einfacher. Wenn Sammy beispielsweise abgesaugt werden müsste, würden wir bestimmt eine Hilfe bewilligt bekommen.“ Die beiden brauchen aber einfach nur jemanden, der im Notfall da ist, weil durchaus die Gefahr bestehe, dass die 52-Jährige einen zweiten Schlaganfall erleidet. Dafür habe sie ja einen Hausnotrufknopf, hätten ihr die zuständigen Stellen gesagt. Das Problem: „Sammy kann den nicht drücken.“ Sabrina H. weiß das sehr genau, weil sie versucht hat, den Zehnjährigen auf den Ernstfall vorzubereiten. „Ich habe so getan, als hätte ich einen Anfall. Sammy hat sich hinter dem Schrank versteckt und ist dort erst einmal geblieben.“ Vielleicht klappe das mit dem Knopf in ein, zwei Jahren. „Im Moment kann er das aber einfach nicht.“

Das Geld für die Hilfe fehlt eigentlich

Weil alle Stellen, die sie um Hilfe bat, absagten „und ich irgendwann keine Kraft mehr hatte“, kümmerte sie sich selbst um eine Lösung. Erst hatte sie eine Gastschülerin in der Wohnung, seit einigen Woche lebt nun ein Au-pair-Mädchen aus Kirgisien bei ihr. Das klappt gut, allerdings kann sich Sabrina H. die monatlichen Kosten eigentlich nicht leisten. Die gelernte Kinderpflegerin, die lange als Tagesmutter arbeitete, lebt vom Bürgergeld. Das und das Pflegegeld für sich selbst (Pflegegrad 2) und Sammy (Pflegegrad 4) reichen gerade so, um über die Runden zu kommen – „vor allem, seitdem alles so teuer geworden ist“. Um die Hilfe bezahlen zu können, lieh sie sich Geld bei ihrer Mutter und bei einer Freundin. „Aber das muss und möchte ich zurückzahlen.“ Das kann sie nun auch, denn „Leser helfen helfen“, die Spendenaktion der Heimatzeitung, hilft bei der Finanzierung für die nächsten Monate. „Das ist für mich eine unheimliche Erleichterung“, sagt Sabrina H.. Und so bleibt für Sammy und sie nun vielleicht endlich ein wenig Ruhe, um im neuen Leben in Kochel richtig anzukommen.

Hilfe

Wer der Familie helfen möchte, spendet auf das Konto von „Leser helfen helfen“ unter dem Stichwort „Sammy“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.