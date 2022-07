Unfall am Kesselberg: Auto prallt gegen Baum - fünf Verletzte

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Totalschaden entstand an dem Wagen. © Feuerwehr Kochel am See

Erneut hat sich am Kesselberg ein Unfall ereignet. Beteiligt ist dieses Mal aber kein Motorrad, sondern ein Auto. Fünf Menschen wurden verletzt.

Kochel am See - Am Sonntagabend befuhr ein 28-jähriger Münchner mit seinem BMW die Kesselbergstraße. In einer Linkskurve verlor er nach Angaben der Polizei aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Insassen im Wagen waren offensichtlich nicht angeschnallt

Der BMW fuhr geradeaus weiter und rutschte einen Erdwall entlang, bis er schließlich durch einen Baum gestoppt wurde. Der Fahrer und die vier weiteren Insassen im Alter zwischen 25 und 28 Jahren, wurden dabei leicht verletzt, da sie nach Angaben der Polizei offensichtlich nicht angeschnallt waren. Sie wurden mit Rettungswagen ins Unfallkrankenhaus in Murnau gebracht.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Kesselbergstraße muss eine halbe Stunde komplett gesperrt werden

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 13.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Für die Bergung musste die Kesselbergstraße für 30 Minuten komplett gesperrt werden. !Bis letztendlich der Pkw abgeschleppt und die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei wieder frei gegeben wurde, vergingen insgesamt drei Stunden“, berichtet die Polizei im Pressebericht.

Feuerwehr muss angefahrenen Baum fällen

Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Helfer vor Ort der Wasserwacht und die Feuerwehr Kochel am See im Einsatz. „Wir kümmerten uns um die Verkehrslenkung, den Brandschutz und klemmten die Batterie ab. Der Baum muss gefällt werden.“, schildert die Feuerwehr den Einsatz.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.