Kochel am See: Verkehrslärm wird erfasst

Von: Christiane Mühlbauer

Auf dem Parkplatz zwischen Kochel und Ort stehen seit Dienstag diese Messgeräte. Die Daten werden anonymisiert ausgewertet. © arp

Seit Dienstag läuft ein Forschungsprojekt des Umweltbundesamts an der B 11 in Kochel am See. Ergebnisse wird es aber wohl erst in 2023 geben.

Kochel am See – Nein, es ist keine außergewöhnliche Radarfalle: Viele Auto-, Motorrad- und Lkw-Fahrer treten abrupt auf die Bremse, wenn sie auf der B 11 zwischen Kochel und dem Ortsteil Ort auf dem Parkplatz Messgeräte sehen. Es handelt sich um ein Forschungsprojekt des Umweltbundesamts, das die Geräuschkulisse im Straßenverkehr misst.

Untersucht wird an 30 speziell ausgesuchten Stellen in ganz Deutschland, berichtet Jan Gebhardt, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Umweltbundesamt, auf Anfrage unserer Zeitung. Das Projekt dient dazu, die Wirksamkeit geltender Grenzwerte für beispielsweise das Typzulassungsverfahren beurteilen zu können. Es wird im Abstand von zehn Jahren durchgeführt. Vergleicht man die Ergebnisse, kann man Entwicklungen der Geräuschemissionen erkennen, sprich, ob die Fahrzeuge lauter oder leiser werden. Daraus wiederum werden Rückschlüsse gezogen, ob die rechtlichen Maßnahmen Wirkung zeigen oder nachgebessert werden muss.

Kochel speziell wegen Motorradlärm ausgesucht

Kochel wurde bewusst ausgewählt, weil der Motorradlärm dort sehr hoch ist, sagt Gebhardt. Der Standort war auch 2011 mit dabei. Das jetzige Projekt läuft bis August 2023. Die Ergebnisse werden dann im Internet auf der Seite des Umweltbundesamts veröffentlicht. Die Messstation steht einige Tage auf dem Parkplatz. Erforderlich ist, dass 1000 verwertbare Ergebnisse vorliegen, sagt Gebhardt. Weitere Standorte im Landkreis gibt es nicht. Das Projekt wird bundesweit im Sommer durchgeführt, an einer Stelle wird aber auch im Winter gemessen.

Wie werden die Daten erfasst? Gebhardt erklärt, dass nur die Kfz-Kennzeichen aufgenommen werden, um dann vom Kraftfahrtbundesamt einige Fahrzeugdaten zu bekommen. „Zum Beispiel den Hersteller, die PS-Zahl und die Drehzahl“, sagt er. Persönliche Daten, also welche Person am Steuer saß und welche Geschwindigkeit das Fahrzeug hatte, werden nicht erfasst. „Das brauchen wir nicht, und das wäre auch nicht vertretbar.“ Die Daten, die man zur Verfügung gestellt bekomme, seien komplett anonymisiert. Das Projekt wird von einer Fachfirma aus München ausgeführt. Gelegentlich sind Mitarbeiter vor Ort, ansonsten informiert ein Zettel am Messkasten über die Geräte. Wichtig sei, dass Autofahrer nicht abrupt bremsen, damit die tatsächlich gefahrene Geräuschkulisse erfasst werde.

1000 verwertbare Ergebnisse müssen vorliegen

Die Messstation wurde am Dienstag aufgebaut, die Gemeinde unterrichtet. Bürgermeister Thomas Holz lobt das Projekt als eine „tolle Geschichte“: „Sie stehen genau an der richtigen Stelle. Es ist quasi die ,Einflugschneise‘ von Motorradfahrern nach Kochel, wo sie aufdrehen.“ Der Lärm vor allem von Motorradfahrern belaste die Bürger sehr. „Die Maschinen sind laut, aber meistens zulässig“, sagt Holz. Deshalb sei es umso wichtiger, objektive Daten zu sammeln, auf Grundlage derer dann die Gesetzgebung überprüft werde.

