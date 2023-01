Verpuffung in Wohnmobil: Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst und Polizei rückten am Vormittag in Kochel aus. © Feuerwehr Kochel am See

Zu einer Verpuffung in einem Wohnmobil kam es am Freitagvormittag in Kochel. Zwei Personen wurden nach derzeitigem Sachstand verletzt. Feuerwehr, Rettungsdienst, Hubschrauber und Polizei waren im Einsatz.

Kochel am See - „Brand/Explosion/Verpuffung“ lautete die Alarmierung, die am Freitag gegen 11.10 Uhr bei der Kochler Feuerwehr einging. Zu dieser Verpuffung war es kurz zuvor in einem auf dem Triminiparkplatz abgestellten Wohnmobil gekommen.

Feuerwehr sucht mit Wärmebildkamera nach Brandherden

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, waren die kleineren Brandherde, die sich über das gesamte Innere des Fahrzeugs verteilt hatten, bereits erloschen. „Für uns ging es darum zu überprüfen, ob noch irgendwo etwas brennt“, sagt Kommandant Hubert Resenberger auf Anfrage. Das Wohnmobil wurde daher mittels Wärmebildkamera überprüft. „Außerdem haben wir die Batterie des Fahrzeugs abgeklemmt und die Gasflaschen aus dem Wohnmobil entfernt“, so Resenberger.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Feuerwehr übernahm außerdem das Einweisen des alarmierten Rettungshubschraubers Christoph Murnau. Die beiden brandverletzten Eigentümer seien von der Mannschaft des Kochler Rettungswagens versorgt worden, die als erste am Einsatzort war, berichtet die Feuerwehr. Beide Verletzte wurden in die Klinik gebracht.

Druckwelle beschädigt Fenster des Wohnmobils

Am Wohnmobil entstand erheblicher Sachschaden. „Fenster und Dachfenster wurden durch die Druckwelle aus dem Fahrzeug gerissen und hingen am Fahrzeug“, schildert die Feuerwehr. Deren Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet. Mit vor Ort waren die Polizei, der Rettungsdienst aus Kochel und Penzberg, Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph Murnau und ein Abschleppdienst. Die Ermittlungen der Polizei, wie es zu der Verpuffung kommen konnte, laufen.

