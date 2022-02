Wo ist Sophia H. (23): Junge Frau nach Wanderung vermisst - Großeinsatz läuft

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz, Felicitas Bogner

Teilen

Wird vermisst: Sophia H. © Polizei/privat

Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Seit Donnerstag, 3. Februar, wird die 23-jährige Sophia H. im Herzogstandgebiet vermisst.

Kochel am See/Walchensee - Zur Stunde läuft eine Vermisstensuche im Herzogstandgebiet. Verschiedene Bergwachten sind unter anderem in Einsatz. Gesucht wird die 23-jährige Sophia H..

Vermisstensuche: Sophia H. brach am Donnerstag Richtung Herzogstandgipfel auf

Die junge Frau aus Bamberg, die zurzeit bei ihrer Schwester in München zu Besuch ist, brach am Donnerstag gegen 10 Uhr vom Parkplatz der Herzogstandbahn auf und machte sich auf den Weg in Richtung Herzogstandgipfel. Gegen 15.15 Uhr hatte die junge Frau zuletzt Kontakt mit Angehörigen. Zu diesem Zeitpunkt hielt sie sich den bisherigen Ermittlungen zu Folge noch im Herzogstandgebiet auf.

Auch ein Helikopter-Team beteiligt sich an der Suche. © privat

Sophia H. vermisst: Nach 15.15 Uhr verliert sich die Spur der jungen Frau

Im weiteren Verlauf verliert sich die Spur der 23-Jährigen. Nach Bekanntwerden des Sachverhalts begann in den Abendstunden eine Suchaktion von Polizei und Bergwacht unter Einsatz eines Hubschraubers. Die in der Nacht erfolglos abgebrochene Vermisstensuche wurde am Freitag in den frühen Morgenstunden wieder aufgenommen und dauert zurzeit noch an. Polizei und Bergwacht haben insgesamt sechs alpine Suchtrupps aufgestellt. Im Gelände unterwegs sind aktuell Retter der Bergwachten Kochel am See, Benediktbeuern und Penzberg. Wie ein Beamter der Polizeiinspektion Bad Tölz berichtet, stellt der teilweise sehr dichte Nebel aktuell eine große Herausforderung für die Einsatzkräfte bei der Suche dar.

Vermisst am Herzogstand: Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verbleib von Sophia H.

Sophia H. wird wie folgt beschrieben: Die junge Frau ist etwa 1,70 Meter groß, hat lange blondbraune Haare. Sie trug einen hellroten Rucksack bei sich und war mit einer dunklen Winterjacke, einer dunklen Hose, einer blauen Mütze und roten Bergschuhen bekleidet.

Sachdienliche Hinweise auf den Verbleib der jungen Frau werden von der Polizei Bad Tölz unter der Telefonnummer 08041/761060 entgegengenommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.