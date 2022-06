Zu schnell in enger Rechtskurve: Motorradunfall am Kesselberg

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Ein Motorradunfall hat sich am Montag am Kesselberg ereignet. © arp

Erneut hat sich am Kesselberg ein Motorradunfall ereignet. Erneut war zu hohe Geschwindigkeit die Ursache.

Kochel am See - Ein 18-jähriger Weilheimer befuhr am Montagabend gegen 19.25 Uhr mit seiner Ducati die Kesselbergstraße aus Urfeld kommend in Richtung Kochel.

In Rechtskurve Kontrolle über Motorrad verloren

In einer engen Rechtskurve etwa auf der Hälfte der Bergstrecke verlor der junge Mann laut Polizei aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine, schlitterte über die Gegenfahrbahn und prallte schließlich gegen die Leitplanke.

Verletzter wird ins Unfallklinikum Murnau gebracht

Bei dem Sturz wurde der Weilheimer leicht verletzt und zur weiteren Abklärung ins Unfallklinikum Murnau gebracht. Der entstandene Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf rund 3000 Euro.

