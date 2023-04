Kochel beschließt Haushalt: „Wir drehen nicht an der Steuerschraube“

Von: Christiane Mühlbauer

7,7 Millionen Euro wird die Gemeinde Kochel heuer investieren. © Foto: Sabine Brose/Sorge / IMAGO

Der Gemeinderat Kochel hat den Haushalt verabschiedet - allerdings nicht einstimmig. Dagegen stimmte Klaus Barthel (SPD).

Kochel am See – Gegen die Stimme von Klaus Barthel (SPD) hat der Kochler Gemeinderat den Haushalt verabschiedet. Für die öffentliche Sitzung hatte sich Barthel seine Anmerkungen zu „Dingen, die ihm vorher nicht aufgefallen waren“, aufgespart – nach fünf Vorberatungen, die allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hatten.

Zuerst zu den Fakten: Nach der Corona-Krise sieht auch die Gemeinde Kochel in puncto Gewerbesteuer wieder positiver in die Zukunft und veranschlagt mit 1,8 Millionen Euro wesentlich mehr Einnahmen als 2022 (siehe Kasten unten). Auch die Einkommenssteuer wird nach Ansicht von Kämmerer Thomas Bacher steigen.

Die Personalausgaben erhöhen sich um fast 340 000 Euro

Auf der Ausgabenseite steigt wie erwartet die Kreisumlage an, und die Personalausgaben erhöhen sich um fast 340 000 Euro. Hintergrund sind nicht nur die Tariferhöhungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst, sondern auch eine neue Gruppe in der Kindertagesstätte KoKiTa. Die Gemeinde bekomme Inflation und Preissteigerungen in einzelnen Branchen sehr stark zu spüren, sagte Bürgermeister Thomas Holz. Als Beispiele nannte er die Stromkosten, die im Vergleich zu 2022 um rund 200 000 Euro höher liegen würden. „Was wir mit der Gewerbesteuer wahrscheinlich mehr einnehmen, geht an anderer Stelle wieder ab“, beurteilt er die allgemeine Preisspirale. Dennoch werde man die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer nicht verändern. „Wir drehen nicht an der Steuerschraube.“

Gemeinde plant heuer mit Investitionen in Höhe von rund 7,7 Millionen Euro

Im Vermögenshaushalt plant Kochel heuer Investitionen in Höhe von 7,7 Millionen Euro. An vorderster Stelle stehen Straßenbauangelegenheiten sowie Ausgaben für die Feuerwehren, etwa für die neue Drehleiter, ein Fahrzeug und den Digitalfunk. Für den kommunalen Wohnungsbau wird eine halbe Million Euro veranschlagt, für die neue Berg- und Wasserrettungsstation am Kochelseeufer 400 000 Euro.

Auf der Investitionsliste sind auch rund 1,2 Millionen Euro für die Sanierung der Hausmülldeponie vermerkt. Das Geld bekommt die Gemeinde durch ein Förderverfahren aber wieder zurück, sagte Holz auf Nachfrage von Jens Müller (UWK).

Schuldenstand steigt, die Rücklagen sinken

Zum Jahresende 2022 betrug der Schuldenstand 3,6 Millionen Euro, die Rücklagen beliefen sich auf 4 Millionen Euro. Aufgrund der Investitionen steigen 2023 die Schulden und sinken die Rücklagen. Der Schuldenstand wird zum Ende des Jahres bei vermutlich 5,7 Millionen Euro liegen, die Rücklage dann bei 2 Millionen Euro. Trotzdem: Mit 500 200 Euro Zuführung an den Vermögenshaushalt kann Kochel heuer mehr zuschießen als im vergangenen Jahr und erfüllt damit – wieder – alle gesetzlichen Anforderungen. Bevor die allgemeine Diskussion begann, rügte Holz Barthel, weil dieser in der Öffentlichkeit immer wieder behauptete, die Verschuldung der Gemeinde liege auf Rekordniveau. „Damit die Bürger zu verunsichern, ist falsch und unverantwortlich.“

Anregung: 29-Euro-Ticket für den Schülerverkehr

Wortbeiträge gab es dann von Seiten der CSU, den Freien Wählern und der SPD. Der neue Kochler CSU-Vorsitzende Florian Lantenhammer sprach von einem „schlüssigen, sinnvollen Haushalt“, dessen Schulden rentabel seien. „Das kriegen wir wieder rein.“ Frank Sommerschuh (FW) hatte ebenfalls nichts zu kritisieren, erkundigte sich aber nach der Möglichkeit, ein 29-Euro-Ticket zur Schülerbeförderung einzuführen und nannte ein Beispiel aus Unterfranken. Holz will nun Informationen einholen.

Die längste Anmerkung kam von Barthel. Im Großen und Ganzen könne er mit dem Haushalt leben, sagte der SPD-Politiker. Er würde nur „zucken“, dass man 200 000 Euro für die Anschaffung eines Bulldogs und 170 000 Euro für die Sanierung des Wikingerdorfs Flake ausgebe, dafür aber nur 45 000 Euro für die Toiletten am Finkberg.

Barthel sieht große Probleme bei der Einhaltung des Finanzplans

Weshalb er aber ein „Problem“ mit dem ganzen Haushalt habe – und das habe er eben erst kurz vor der Sitzung festgestellt – sei die Art und Weise, wie man abstimme, und zwar hinsichtlich des Finanzplans, sagte Barthel und berief sich auf Informationen von der Hanns-Seidl-Stiftung. Generell, sagte er, seien ihm die geplanten Investitionen in den kommenden Jahren „viel zu hoch“, er sehe große Probleme bei der Einhaltung des Finanzplans. Deshalb wolle er nicht zustimmen.

Holz ermahnte Klaus Barthel angesichts einiger Zahlenbeispiele eindringlich, nicht Rücklagen mit Rückstellungen zu verwechseln. „Sie malen schon wieder ein Schreckensszenario an die Wand, das einfach nicht stimmt.“ Bei der Abstimmung blieb es bei Barthels Nein, alle anderen Räte gaben grünes Licht für den Haushalt.

Haushalt in Zahlen Einnahmen Verwaltungshaushalt: Gewerbesteuer: 1,8 Mio. Euro (Ansatz 2022: 1,1 Mio. Euro)

Einkommenssteuer: 2,8 Mio. Euro (2,6 Mio. Euro)

Zweitwohnungssteuer: 290 000 Euro (250 000 Euro)

Schlüsselzuweisungen: 905 000 Euro (740 000 Euro)

Ausgaben Verwaltungshaushalt: Kreisumlage: 2,5 Mio Euro (2,4 Mio. Euro)

Personalausgaben: 2,3 Mio. Euro (2 Mio. Euro)

Investitionsliste (Auszug): Straßenbau (u.a. Zwergern, Trimini-Straße) 1,7 Mio. Euro

Feuerwehren (u.a. Drehleiter, Fahrzeug, Funk) 1,2 Mio. Euro

Kommunaler Wohnungsbau 500 000 Euro

Energetische Sanierung Rathaus 470 000 Euro

Berg- und Wasserrettungsstation 400 000 Euro

Parkraumbewirtschaftung 370 000 Euro

Neue Gruppe Kindertagesstätte 130 000 Euro

Zuführung Vermögenshaushalt 500 200 Euro (464 200 Euro) Kreditaufnahme 2,5 Mio. Euro Entnahme aus der Rücklage 2 Mio. Euro

Rücklagenstand (Ende 2023): 2 Mio. Euro

Schuldenstand (Ende 2023): 5,7 Mio. Euro



