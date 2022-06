Mit Hilfe aus dem Innenministerium: Kochler Ehepaar findet Unterkunft für junge Fußballer aus der Ukraine

Von: Christiane Mühlbauer

40 junge Fußballer von der Jugendsportschule des FC Karpaty Lemberg finden jetzt eine neue Heimat in Nordbayern. Angelika und Georg Schöppner aus Kochel haben sie in Polen kennengelernt und sich sehr für sie engagiert. © Picasa

Angelika und Georg Schöppner aus Kochel setzen sich ein, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. Dabei standen sie jetzt vor einer besonderen Herausforderung.

Kochel am See – Erneut hatten sich Angelika und Georg Schöppner aus Kochel Ende Mai mit Spenden aus dem Loisachtal nach Polen aufgemacht, um dort in Czysowice Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. Wie berichtet haben die Kochler Freunde in dem Dorf, wo dutzende Frauen und Kinder derzeit leben und Schutz vor dem Krieg suchen.

Hilfe für Ukrainer: Kochler suchen Aufnahmemöglichkeit für Fußballer

Bei ihrem letzten Besuch kamen die Schöppners in Kontakt zu 40 jugendlichen Fußballspielern von der Jugendsportschule des FC Karpaty Lemberg. Die jungen Männer konnten vorübergehend in Hütten auf dem Gelände einer Sportanlage in Czysowice unterkommen, allerdings nur für ein paar Wochen. „Mein Mann hat zahlreiche Briefe an Sportschulen und Klöster mit Internat in Bayern geschrieben, um sich nach Aufnahmemöglichkeiten zu erkundigen“, berichtet Angelika Schöppner.

Auch beim Tölzer Landratsamt und bei der bayerischen Staatsregierung fragte er nach. Zu ihrer Freude bekamen die Schöppners dann von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mitgeteilt, dass eine Unterbringung der Sportler im neuen „Sportcamp Nordbayern“ in Bischofsgrün (Landkreis Bayreuth) möglich sei.

Kochler bitten um Spenden für Bustransfer für junge Ukrainer

Mittlerweile haben sich die Kochler mit den Leitern des Sportcamps getroffen, um die Einzelheiten der Aufnahme zu besprechen. „Dort können die Jugendlichen nun bis September bleiben“, ist Angelika Schöppner dankbar. Jetzt muss die Fahrt der Fußballer dort hin organisiert werden. „Unsere gesammelten Spenden reichen bei Weitem nicht aus, um ein Busunternehmen zu bezahlen“, sagt die Kochlerin. „Außerdem brauchen wir das Geld auch weiterhin, um für die nächsten Fahrten zu den Müttern nach Czysowice Lebensmittel und Hygieneartikel zu kaufen.“

Die Schöppners haben nun im Internet auf der Webseite von „GoFundMe“ eine Spendenaktion ins Leben gerufen in der Hoffnung, 2000 Euro für den Bustransfer zu sammeln. Allerdings ist es zäh angelaufen. „Ein Sponsor käme uns jetzt sehr gelegen“, sagt die Leiterin der Kochler Pfarrbücherei.

Mittlerweile lagern im Kochler Pfarrheim wieder die ersten Spenden für die nächste Fahrt nach Czysowice, die Ende Juni stattfinden soll. Die Schöppners unterstützen dort jetzt konkret zehn Mütter mit Kindern, zu denen sie Kontakt haben. Benötigt werden weiterhin Lebensmittel und Hygieneartikel beziehungsweise Geld, mit dem die Schöppners im Großmarkt einkaufen können. Auch kleine Küchenutensilien wie Besteck, Tassen und ähnliches würden gebraucht. „Was nicht mehr benötigt wird, ist Kleidung“, sagt die Kochlerin. Auch Möbel können sie aus Platz- und Transportgründen nicht mitnehmen. müh

So kann man spenden:

Die Kampagne im Internet ist abrufbar auf www.gofundme.com mit den Suchbegriffen „Schöppner“ und „Dringende Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge“. Wer mit Angelika Schöppner Kontakt aufnehmen möchte, kann das per Mail an Angelika.Schoeppner@t-online. de

