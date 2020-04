„Flake“ wird aufgemöbelt

Die Gemeinde Kochel will das beliebte Filmkulissendorf „Flake“ am Walchensee instand setzen und arbeitet deshalb in Kürze mit den Schulen für Holz und Gestaltung des Bezirks Oberbayern in Garmisch-Partenkirchen zusammen.

Walchensee– Seit elf Jahren stehen die Hütten, die zuvor in den beiden „Wickie“-Comic-Verfilmungen von Bully Herbig auf der Jachenauer Seite des Sees Verwendung fanden, am Ufer in Walchensee. „Der Zahn der Zeit hat ganz schön an ihnen genagt“, sagt Kochels Bürgermeister Thomas Holz. Deshalb sei es jetzt an der Zeit für eine „Verschönerungskur“.

Als die Gemeinde vor einiger Zeit an die Fachschule in Garmisch herantrat, sei man dort „Feuer und Flamme“ gewesen, berichtet Holz. „So ein Projekt ist ja für die Schüler auch nicht alltäglich.“ Man wolle damit den angehenden Holzbildhauern eine spannende und herausfordernde Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten zu erproben und der Öffentlichkeit langfristig zur Schau zu stellen, sagt Daniel Weickert, Leiter der touristischen Abteilung der Gemeinde Kochel.

Vor einigen Wochen gab es einen Ortstermin, bei dem Thomas Holz und Susanna Bentele, die Leiterin der Projektgruppe an der Schule, sowie zwei Studentinnen die Hütten und das Gelände detailliert in Augenschein genommen haben. Zirka 14 junge Erwachsene werden an dem Projekt arbeiten. Die Fachschüler bereiten sich derzeit in mehreren Schritten auf die Umsetzung vor. Dazu gehört zum Beispiel, sich über die Holz- und Schnitzkunst der Wikinger zu informieren. Auf dieser Grundlagen werden dann Skizzen angefertigt.

„Auch für uns ist das Projekt Neuland“, sagt Thomas Holz. Man lasse den Schülern freie Hand. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.“ Auf die Ergebnisse sei man schon sehr gespannt, denn Gestaltungsmöglichkeiten gebe es genügend: Zum Beispiel neue Sitzgelegenheiten, Stelen mit Figuren aus der Mythologie der Wikinger oder ein neuer Totempfahl. Dieser musste im vergangenen Jahr aus Sicherheitsgründen abgebaut werden – er war nämlich morsch. „Das Highlight für alle wird aber bestimmt das Arbeiten direkt vor Ort im Dorf und am See sein“, sagt Weickel.

Das Material stellt die Gemeinde zur Verfügung. Auf Wunsch der Schule wurden mehrere tonnenschwere Eichenstämme in einem Sägewerk gekauft, die Anfang Mai an den Walchensee kommen sollen. Die Umsetzung des Projekts ist sowohl vom Wetter als auch von der Corona-Pandemie abhängig, geplant ist sie laut Holz aber ab Mitte Mai. „Während der Arbeiten hat ,Flake‘ ganz normal geöffnet. Alle Interessierten sind eingeladen, sich das Schnitzen und Gestaltungen vor Ort anzuschauen.“

