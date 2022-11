Kochel lädt am Sonntag zum ersten „Kinderadvent“ auf dem Adventsmarkt

Von: Franziska Seliger

Die Vorbereitungen für den ersten „Kinderadvent“ laufen auf Hochtouren. Viele ehrenamtliche Helfer packen dabei mit an. Das Foto zeigt Eva Dastis, eine der engagierten Mütter, beim Malen eines Schilds. © privat

Zwei Jahre fand pandemiebedingt kein Christkindlmarkt in Kochel statt. Beim Markt am kommenden Sonntag, 27. November, wird es dafür eine Premiere geben: den ersten Kochler „Kinderadvent“ mit einem eigenen Bereich für Kinder und Familien.

Kochel am See – Ein Zelt, in dem Märchen und Geschichten vorgelesen werden und der Nikolaus vorbeischaut. Verschiedene Bastelaktionen für die jungen Besucher. Oder eine lebende Krippe, in der den ganzen Tag Kinder die Geburt Jesu im Stall zu Bethlehem darstellen: Das sind einige der Angebote, auf die sich Familien beim ersten Kochler „Kinderadvent“ freuen können.

„Die Idee dafür gibt es schon ganz lange“, erinnert sich Sabine Eberl, Vorsitzende des Fördervereins der Kochler Franz-Marc-Grundschule, der den „Kinderadvent“ federführend organisiert – freilich mit der Unterstützung anderer Vereine und Organisationen in Kochel, zum Beispiel dem Montessori-Kinderhaus, dem Kinder- und Jugendförderverein und engagierten Eltern aus dem Gemeindekindergarten. „Es ist ein gemeinschaftliches Projekt“, betont Eberl.

Die Idee gibt es schon lange

Die Idee dazu stamme von ehemaligen Mitgliedern des Schulfördervereins. Um sie in die Tat umzusetzen, habe sich der Schulförderverein bereits vor der Pandemie um Gelder aus dem Spendentopf des Vereins „Die Kochler“ beworben, so Eberl. Dieser Verein veranstaltet jedes Jahr den Christkindlmarkt und spendet dessen Erlös stets an Vereine und Institutionen im Ort, die spezielle Anschaffungen tätigen oder – wie im Fall des Schulfördervereins – eine besondere Idee umsetzen wollen. 1600 Euro habe ihr Verein damals von den „Kochlern“ bekommen, um damit den ersten „Kinderadvent“ auf die Beine stellen und notwendige Dinge kaufen zu können, darunter etwa ein Zelt oder benötigte Dekoration.

Das wird alles geboten

Zwei Jahre musste der „Kinderadvent“ pandemiebedingt auf seine Premiere warten. Heuer ist es endlich so weit, und schon seit Wochen planen viele ehrenamtliche Helfer das Projekt. Stattfinden wird der „Kinderadvent“ im Rahmen des Christkindlmarkts am kommenden Sonntag, 27. November, von 10 bis 19 Uhr – allerdings auf einem dafür eigens hergerichteten Bereich hinter dem Gasthaus Post, so Eberl. In diesem vom restlichen Trubel etwas „geschützten Bereich“ werde auf einer Freifläche das Zelt aufgebaut. Drumherum werden sich verschiedene Stände der beteiligten Organisationen gruppieren, unter anderem vom Kinder- und Jugendförderverein, der hier laut Claudia Vorwerk mit den kleinen Besuchern zwischen 11 und 17 Uhr Wickel-Sterne, Bäumchen aus Pfeifenputzern und Gewerbebändern basteln wird.

Am Stand des Montessori- Kinderhauses wird es laut Carla Albers Apfelpunsch und verschiedene Suppen geben, außerdem wird erstmals Weihnachtspopcorn angeboten. Auch für das Programm im Zelt ist das Montessori-Kinderhaus zuständig. Hier werden ab zwölf Uhr winterliche und weihnachtliche Geschichten vorgelesen, verrät Albers. Die Geschichten seien bunt gemischt und für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Das genaue Programm mit Uhrzeiten und Altersangabe werde ausgehängt. Die Hausleiterin des Kinderhauses findet es großartig, dass der „Kinderadvent“ jetzt endlich stattfinden kann. „Endlich gibt es auf dem Kochler Christkindlmarkt einen Platz für Kinder.“ Besonders schön an dem Projekt sei auch, dass es von so vielen Vereinen gemeinsam organisiert werde.

Auch der Nikolaus kommt

Wie Franz Linner, Vorsitzender von „Die Kochler“ verrät, wird auch der Nikolaus ab 14 Uhr den Christkindlmarkt besuchen – und zwar bei schönem Wetter mit der Kutsche. Und auch im Zelt werde der Heilige Mann vorbeischauen. Insgesamt, so Linner, werden zum Kochler Weihnachtsmarkt 38 Stände mit kulinarischen Leckereien, Kunsthandwerk oder Gestecken in den schmalen Gassen hinter der „Post“ sowie auf dem Schmied-von-Kochel-Platz aufgebaut. Bei der Weihnachtsbeleuchtung sparen müsse man trotz Energiekrise nicht. Sowohl Christbaum als auch die Beleuchtung an den Ständen sei LED.

Wer den Erlös des diesjährigen Marktes bekommt, steht laut Linner übrigens bereits fest: Die eine Hälfte bekomme der Trommlerzug für die Ausrüstung seines Nachwuchses. Die andere Hälfte gehe an die Kochler Wasserwacht für den Neubau ihrer Bootshütte.

Der Kochler Christkindlmarkt findet am Sonntag, 27. November, von 10 bis 19 Uhr statt. Der Bereich des „Kinderadvent“ ist hinter dem Gasthof Post. Bei Regen und starkem Wind kann das Zelt nicht aufgebaut werden. Auch die lebende Krippe wird nur bei trockenem Wetter stattfinden.

