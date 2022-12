Kochel steht vor einem spannenden Jahr - vielleicht mit einer Bürgermeisterwahl

Von: Christiane Mühlbauer

Auf dem Gelände des ehemaligen Verstärkeramts liegt noch alles brach. Die Ausschreibungen für den Neubau von Wohnungen und Bauhof laufen. © arp

In Kochel soll sich 2023 einiges bewegen – etwa bei Straßensanierungen und in Sachen Verstärkeramt. Zahlreiche Baumaßnahmen sind in der Planung. Unter Umständen muss auch ein neuer Bürgermeister gewählt werden – das wird sich nach der Landtagswahl zeigen.

Kochel am See – Die Gemeinde Kochel steht vor einem spannenden Jahr – in vielerlei Hinsicht. Was ließe sich in Kochel alles durch das Programm der Dorferneuerung umsetzen? Der Gemeinderat wird sich in Klausuren mit fachlicher Begleitung mit diesem Thema auseinandersetzen, kündigt Bürgermeister Thomas Holz (CSU) auf Nachfrage unserer Zeitung an. Die Entscheidung, ob man an dem Programm teilnimmt, soll dann im ersten Halbjahr getroffen werden.

Neue Ortsbeschilderung wird im Frühjahr aufgestellt

Im Frühjahr 2023 wird auch die neue Ortsbeschilderung aufgestellt. Das war eigentlich schon 2022 angedacht, habe sich jedoch wegen Lieferschwierigkeiten verzögert, berichtet Holz. Die Schilder – auch die touristischen – sind weitgehend identisch mit den alten, manche sind allerdings etwas größer. Zudem läuft weiterhin die Arbeit am Wanderwegekonzept, das auf Landkreis-Ebene erstellt wird. Die Gesamtkosten für alles beziffert Holz mit rund 100 000 Euro.

21 Wohnungen, neuer Bauhof, Obdachlosenunterkünfte und Räume für die Kochler Vereine

Wie geht es eigentlich auf dem Areal des ehemaligen Verstärkeramtes weiter? Hier seien die Ausschreibungen in den Endzügen, so Holz. Wie berichtet, plant die Gemeinde auf diesem Areal die Errichtung von 21 Wohnungen im kommunalen Wohnungsbau, einen neuen Bauhof, Obdachlosenunterkünfte und Räume für die Kochler Vereine. 2023 sollen unter anderem die Vergaben an die Projektanten erfolgen. Es sind Planungskosten in Höhe von 550 000 Euro vorgesehen. Holz hofft, dass der Gemeinde die Zeit in die Hände spielt, und dass sich die Kosten auf dem Bausektor „einigermaßen regulieren“.

Gemeinde investiert 800.000 Euro in die Rettungsstation von Wasserwacht und Bergwacht

Auch für die gemeinsame Rettungsstation von Wasser- und Bergwacht werden die Ausschreibungen durchgeführt, eventuell könne sogar noch der Baubeginn erfolgen, hofft Holz. Die Gemeinde investiert hier rund 800 000 Euro, zudem gibt es fast 670 000 Euro Zuschuss aus dem Leader-Programm.

Des Weiteren wird im neuen Jahr die Elektronik in der Kläranlage saniert, was mit rund 500 000 Euro zu Buche schlägt. Die gleiche Summe investiert Kochel in die energetische Sanierung des Rathauses, 2023 ist das Dach dran. Zudem entsteht am Rathaus eine E-Ladestation. Ebenfalls 500 000 Euro werden für die Sanierung der Trimini-Straße ausgegeben. „Wir wollen im Frühjahr mit den Ausschreibungen starten“, sagt Holz. „Dann müssen wir schauen, wie die Firmen Kapazitäten haben.“ Man stehe in Abstimmung mit der Kristallbäder-AG, die angrenzend den großen Wohnmobilstellplatz errichten wird. Für weitere Ausbaumaßnahmen in anderen Kochler Straßen stehen für 2023 rund 100 000 Euro bereit, so Holz weiter.

Straßensanierung auf der Halbinsel Zwergern

Schon für das Jahr 2022 geplant, aber noch um ein Jahr geschoben, wurde der Austausch der Fenster in der Grundschule. Die Kosten dafür liegen bei rund 250 000 Euro.

Ein Blick in die Kochler Ortsteile: Auf der Halbinsel Zwergern wird die Sanierung der Gemeindestraße in Angriff genommen. Es handelt sich um das Stück zwischen Lobisau bis zum letzten Gehöft. Dafür gibt es Zuschüsse aus dem EU-Förderprogramm Eler für den ländlichen Raum. Holz rechnet dennoch mit Kosten in Höhe von einer Million Euro. Die Arbeiten sollen im Frühsommer durchgeführt werden. Die Straße ist auch bei (Rad-)Touristen ein sehr beliebter Rundweg. Was ist mit dem anschließenden Teilstück zwischen Gehöft und Einsiedl? „Das machen wir noch nicht, weil erstens keine Förderung möglich ist, und weil dieser Streckenabschnitt noch in einem relativ guten Zustand ist“, sagt Holz.

Kochler Feuerwehr hofft, dass die bestellte Dreheiter 2023 kommt

In Ried werden die Planungen für die Sanierung des Pfisterbergwegs vorangetrieben. Auch diese Straße ist in keinem guten Zustand mehr. „Wir haben die Arbeiten bislang aufgeschoben, weil das Wasserwirtschaftsamt am Pessenbach noch Bauarbeiten durchgeführt hat“, sagt Holz. Ob man aber den Ausbau des Pfisterbergwegs in Anbetracht der zahlreichen anderen Maßnahmen in der Gemeinde heuer schaffe, sei derzeit nicht abschätzbar, sagt Holz. Fest steht aber, dass der Bauhof einen neuen Schlepper bekommt, wie jüngst im Gemeinderat beschlossen. Die Kosten belaufen sich auf rund 150 000 Euro. Zudem hofft man bei der Kochler Feuerwehr, dass die bestellte Drehleiter 2023 kommt. „Es kann aber auch 2024 werden, es gibt da leider lange Lieferzeiten“, sagt Holz. Die Kosten dafür liegen bei einer Million Euro.

Zieht Holz in den Landtag ein, braucht Kochel einen neuen Bürgermeister

Noch immer am Laufen sind übrigens die Arbeiten zur Sanierung der Hausmülldeponie am Loisach-Ufer. Sie hätten eigentlich schon längst abgeschlossen sein sollen. Zwar sind die Drainageleitungen fertig und die Schächte gesetzt. Aber beim Bau des Häuschens für die Reinigungsanlage ist es zu Schwierigkeiten und Verzögerungen auf Seiten der Planer gekommen. Derzeit werden noch Belastungstests im Boden durchgeführt. „Wir hoffen zeitnah auf Ergebnisse“, sagt Holz.

Der Antrag zum geplanten Mobilfunkmast im Ortsteil Pessenbach liegt derzeit zur Bearbeitung im Tölzer Landratsamt und ist nicht mehr Sache der Gemeinde.

Kochel steht kommunalpolitisch übrigens vor einem spannenden Jahr: Holz ist bekanntlich Landtagskandidat der CSU. Sollte er es im September ins Maximilianeum schaffen, finden in Kochel kurze Zeit später Bürgermeisterwahlen statt.

