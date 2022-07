Kochel strebt Dorferneuerung an: Gemeinderat fasst Grundsatzbeschluss

Ländliche Entwicklung

Mit den finanziellen Fördermitteln des Programms der Dorferneuerung kann man einiges in Bewegung setzen. In der Gemeinde Kochel können vor allem die Ortsteile davon profitieren. Zur Umsetzung müssen die Bürger einbezogen werden.

Kochel am See – Zahlreiche Gemeinden im Tölzer Land haben vom Förderprogramm der Dorferneuerung schon profitiert, zum Beispiel Bichl und Benediktbeuern. Nun hat auch der Kochler Gemeinderat in der jüngsten Sitzung den Grundsatzbeschluss gefasst, in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen zu werden.

Was wird alles gefördert?

Bürgermeister Thomas Holz (CSU) stellte das Programm vor. Es läuft über das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. In Bayern lebt 60 Prozent der Bevölkerung auf dem Land. „Ziel ist die Förderung und Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse durch die Stärkung ländlicher Gemeinden“, sagte Holz.

Gefördert werden zum Beispiel die Wiederbelebung und Umnutzung leer stehender Bausubstanz, dorfgerechte Einrichtungen zur Förderung der Gemeinschaft, die Errichtung und Renovierung von beispielsweise Kleindenkmälern, Brunnen und Marterln sowie die Erhaltung und Wiederherstellung von kulturhistorischen wertvollen Garten- und Freiflächen. Im Rahmen des Programms, sagte Holz, könne man sich „ganz konkret Gedanken machen, wo wir unsere Gemeinde in zehn oder zwanzig Jahren sehen“. Das mache man natürlich jetzt auch, sagte Holz, aber es gehe nun um eine Grundlagenermittlung, die in ein Konzept münde, auch in Bezug auf Kochler Dauerbrenner-Themen wie Verkehr, ÖPNV, Energiewende, Jugend- und Seniorenarbeit sowie Ehrenamt.

Bürger werden einbezogen

Kennzeichnend für das Dorferneuerungsprogramm sei die aktive Mitwirkung von Bürgern, sagte Holz. Zudem gebe es für die Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen Fördergelder „in nicht unerheblicher Höhe“. Die Quoten seien nicht starr, sondern die einzelnen Zuschüsse würden stets für das betreffende Projekt festgelegt. So gebe es für Planungen und Beratungen bis zu 70 Prozent und für Maßnahmen im gemeinschaftlichen und öffentlichen Interesse bis zu 60 Prozent Förderung.

Auch Privatleute können von dem Förderprogramm profitieren. Eigentümer, die zum Beispiel Maßnahmen für das Ortsbild ergreifen, können mit einem finanziellen Zuschuss von bis zu 35 Prozent der Aufwendungen rechnen. „Vielleicht kann man so den einen oder anderen Eigentümer bewegen, im Sinne unseres dann entwickelten Konzepts entsprechende Sanierungen an seinem Gebäude vorzunehmen“, sagte Holz

Gemeindeentwicklungskonzept wird erstellt

Der nächste Schritt ist nun ein gemeinsames Seminar in der „Schule der Dorf- und Landentwicklung“ in Thierhaupten. Hier soll überlegt werden, ob man ein Gemeindeentwicklungskonzept aufstellt, welches dann mit den Bürgern entwickelt wird. Vom Dorferneuerungsprogramm profitieren vor allem die verschiedenen Kochler Ortsteile. Der Hauptort hingegen kann – aufgrund der Einwohnergröße – finanzielle Mittel aus dem Städtebauförderprogramm in Anspruch nehmen. Beides kommt sich nicht in die Quere. Das Gemeindeentwicklungskonzept gelte aber für alle Teile der Gemeinde, erklärte Holz, das Geld zur Umsetzung fließe dann eben nur aus verschiedenen Töpfen.

Der Gemeinderat stand der Idee aufgeschlossen gegenüber. Es sei wichtig, „für die nächsten Jahrzehnte etwas Zukunftsweisendes in die Wege zu leiten“, sagte Mathias Graf (CSU). „Es ist äußerst positiv für die kleinen Ortsteile“, meinte Sonja Mayer (Mitte). Ähnlich äußerte sich Klaus Barthel (SPD). Der Beschluss fiel einstimmig. Die Verwaltung wird jetzt die weiteren Vorbereitungen für die Teilnahme in die Wege leiten.

