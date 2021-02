Die Gemeinde Kochel trauert um Altbürgermeister Siegfried Zauner. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes starb am Montagabend im Alter von 88 Jahren. Das teilt die Rathausverwaltung mit.

Kochel am See - In der Gemeinde Kochel herrscht Trauer über den Tod von Altbürgermeister Siegfried Zauner. Der ehemalige Bürgermeister hat sich auch weit über die Landkreisgrenzen hinaus großes Ansehen für seine politischen Entscheidungen und seinen Einsatz für die Gesellschaft erworben.

Zauner wurde 1966 in den Kochler Gemeinderat gewählt und wurde schon zwei Jahre später Bürgermeister. Die Geschicke der Kommune leitete er insgesamt 28 Jahre lang und war zudem ab 1972 24 Jahre lang Chef der Verwaltungsgemeinschaft Kochel-Schlehdorf. „Sein großes politisches Gespür und seine besondere Menschlichkeit ließen ihn aber auch auf Landkreisebene und darüber hinaus zu einem hoch geschätzten Kommunalpolitiker werden“, sagt Kochels Bürgermeister Thomas Holz. Nicht nur, dass Zauner von 1972 an 30 Jahre dem Kreistag angehörte, er vertrat von 1984 bis 1996 als Bürgermeistersprecher und Kreisvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags die Interessen der Kommunen sowie als Mitglied des Landesausschusses im Bayerischen Landkreistag die Belange des Landkreises. „Er war ein Mann der Tat“, sagt Holz. „Die Gemeinde Kochel hat Sigi Zauner sehr viel zu verdanken.“

Unter Zauner wurden unter anderem das Trimini gebaut und das Franz-Marc-Museum errichtet. Zudem kaufte er für die Gemeinde die Herzogstandbahn und ließ sie modernisieren. Auch für die örtlichen Vereine engagierte er sich stark, unter anderem für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser in Kochel, Ried und Walchensee.

„Sein Einsatz für die Gemeinde ging weit über die normalen Anforderungen an einen Bürgermeister hinaus“, sagt Holz. „Sigi hat dieses besondere Amt nie nur als Beruf gesehen, sondern er hat dieses Amt gelebt.“

Für seinen vielfältigen politischen Einsatz erhielt Zauner das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse, das Bundesverdienstkreuz am Bande, die Bayerische kommunale Verdienstmedaille und die Bayerische Umweltmedaille. Er wurde zum Ehrenbürger der Gemeinde Kochel ernannt und ist Träger der Goldenen Bürgermedaille. Zudem wurde Zauner das Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes zu teil.

Um Zauner trauern seine Frau Helma, drei erwachsene Kinder und sieben Enkel. Am gestrigen Dienstag hätte das Ehepaar Diamantene Hochzeit gefeiert.