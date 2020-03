Vogellehrpfad am Lainbach erwacht aus dem Winterschlaf

Er ist vier Kilometer lang und sehr beliebt: Der Vogellehrpfad am Lainbach in Kochel. Jetzt wurde er neu gestaltet.

Kochel am See– Das Frühjahr kann kommen. Der in die Jahre gekommene Vogellehrpfad am Lainbach ist neu gestaltet worden, und zwar von von der gemeindlichen Tourist-Information in Zusammenarbeit mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV).

Der vier Kilometer lange, sehr beliebte Rundweg ist 1998 eröffnet worden. Er führt im naturbelassenem Lainbachtal hinauf zum Wasserfall. 14 Tafeln entlang des Weges stellen zahlreiche heimische Vögel vor und ver-mitteln Wanderern einen Eindruck über die Vogelarten und deren Lebensraum. Auch interaktive Ideen wurden eingebracht: So können beispielsweise über QR-Codes (digitale Schlüssel, die auchvom Mobiltelefon abrufbar sind) an den Standorten, die jeweiligen Vogelstimmen abgerufen, durch ein Sichtrohr ein Vogelnistplatz beobachtet oder über ein Schallrohr Vogelstimmen eingefangen werden. „Das lässt diesen Lehrpfad noch besser erlebbar werden“, freut sich Bürgermeister Thomas Holz.

Gemeinsam mit der Tourist-Info wurde der neue Lehrpfad mit dem LBV konzipiert und von den Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofs eingerichtet. Der LBV-Kreisvorsitzende Walter Wintersberger zeigte sich sehr erfreut, dass der vor über 20 Jahren als erster landkreisweiter vogelkundliche Lehrpfad nun wieder neue, interessante Tafeln präsentiert und zusätzlich mit interaktiven Elementen bereichert wurde. „Ich danke allen Projektbeteiligten herzlich und wünsche den Besuchern in der schönen Bachlandschaft des Lainbachtals interessante Natur- und Vogelbeobachtungen“, sagte er beim Ortstermin.

Franz-Marc-Grundschule beteiligt sich am Bau der Nistkästen

Die Kochler Franz-Marc-Grundschule beteiligte sich damals wie auch dieses Mal: Unter fachkundiger Leitung von Wolfgang Konold und Sepp Bauer vom LBV haben Schüler beim Bau der Nistkästen geholfen. Um die Vögel für Besucher erlebbar zu machen, wurden die Kästen für höhlenbrütenden Vögel an geeigneten Stellen in Wegnähe aufgehängt.

Neben der Gemeinde hat sich die Junge Union Kochel mit 1000 Euro an der Finanzierung beteiligt. „Uns stehen glücklicherweise immer wieder Mittel aus Spenden unserer Nikolaus-Aktionen zur Verfügung, mit denen wir gerne Projekte in unserer Gemeinde unterstützen und sie so den Bürgern quasi wieder zugutekommen lassen“, sagt der Ortsvorsitzende Florian Lantenhammer.

Die offizielle Eröffnung findet laut Holz im Frühsommer statt, da noch kleinere Instandsetzungsarbeiten und Wegebaumaßnahmen umgesetzt werden müssen. (tk)

