Themenwoche zwischen Kochel und Walchensee: Auf den Spuren des „Königs der Berge“

Mit einer Themenwoche zu Ludwig II. will die Region zwischen Kochel und Walchensee zur Anlaufstelle für Monarchisten werden - als ein Pendant zu den Königsschlössern.

Kochel am See/Jachenau/Schlehdorf – Wer auf den Spuren Ludwigs II. wandeln will, der denkt als Reiseziele zuerst an die Schlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee. In dieser Reihe soll in Zukunft als vierte Anlaufstelle die Bergwelt zwischen Kochel- und Walchensee in den Fokus treten. Das ist das Ziel eines Gemeinschaftsprojekts der Gemeinden Kochel am See, Jachenau und Schlehdorf sowie der Herzogstandbahn. Auftakt dazu ist die Themenwoche „König der Berge“ von 16. bis 25. Juni.

Schirmherr ist Luitpold Prinz von Bayern

„Dass König Ludwig II. oft im Gemeindegebiet und in dieser Region unterwegs war, ist nicht so bekannt“, erklärt der Kochler Bürgermeister Thomas Holz. Daher sei es ihm ein Anliegen, die Beziehung des Monarchen zu den Bergen rund um den Herzogstand detailliert darzustellen – „nicht nur für Urlaubsgäste, sondern vor allem auch für Einheimische, denn dieses Wissen geht sonst möglicherweise nach und nach verloren“.

Weitergegeben wird die Historie im Juni mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen: Dazu gehören mehrere Themenwanderungen, Spaziergänge und Führungen. Auf den Spuren des Märchenkönigs geht es auf den Herzogstand, durch Schlehdorf oder auf den Altlacher Hochkopf.

„Er verbrachte jährlich einige Monate abwechselnd in einer Reihe von Hütten an ausgesucht schönen Standorten und bearbeitete von dort schriftlich seine täglichen Regierungsarbeiten“, schreibt der Schirmherr der Themenwoche, Luitpold Prinz von Bayern, in einem Grußwort. Er freue sich, dass die Gemeinden zwischen Kochel und Walchensee „eine bisher weniger beleuchtete Seite König Ludwigs II zeigen“. Dass „rund um diese Oasen Ludwigs II.“ damit ein sanfter Tourismus mit dem Zusammenspiel von Kultur und Natur gefördert werde, wertet er als ganz im Sinne des „Kini“.

Sandra Freudenberg kuratiert Themenwoche „König der Berge“

Für die Themenwoche sei allen Beteiligten „die historische Genauigkeit enorm wichtig“ gewesen, betont Holz. Deswegen habe man zum einen auf die Expertise des Vereins für Heimatgeschichte im Zwei-Seen-Land Kochel zurückgegriffen, zum anderen weitere Experten verpflichtet. Dazu gehört als Kuratorin der Themenwoche die Tölzerin Sandra Freudenberg. Die Autorin und Alpinistin hat über den Märchenkönig das Buch „In den Bergen lebt die Freiheit“ veröffentlicht. Sie veranstaltet am 17. Juni im „Schützenhaus Jachenau“ ein „Lichtbildwerk“ – angekündigt als Gesamtkunstwerk aus Musik, Film, Fotografie und Lesung. Und sie lädt zu einem „Ludwig-II.-Dinner“ nach Originalrezepten im Berggasthof Herzogstand ein (21. Juni).

Mit Themenführungen auf den Herzogstand und Vorträgen beteiligt sich auch Klaus Reichold. Er ist Kulturhistoriker und Programmleiter des „bavaricum@histonauten“, einer kleinen Akademie, zu deren Schwerpunkten die Geschichte der Wittelsbacher gehört.

Als ausgewiesene Ludwig-II.-Fachfrau firmiert Vanessa Richter. Ihr Großvater war lange Jahre Schlossverwalter von Neuschwanstein, sie selbst arbeitete zum Beispiel für den Wittelsbacher Ausgleichsfonds Hohenschwangau. Sie steuert unter anderem einen Lichtbild-Vortrag im Festsaal des Cohauses im Kloster Schlehdorf bei (22. Juni).

Thriller-Lesung mit Neuschwanstein-Krimi-Autor

Durch seine Neuschwanstein-Krimis bekannt wurde Markus Richter, der ehemalige Kastellan von Neuschwanstein. Neben geführten Themenwanderungen am 18. und 24. Juni bietet er eine multimediale Thriller-Lesung am 18. Juni im „Klosterbräu“ in Schlehdorf an.

Umrahmt wird das Programm, zu dem auch Kinderbasteln, die Vorstellung einer Märchenbühne und eine Besichtigung der König-Ludwig-Suite im Schlehdorfer „Klosterbräu“ gehören, von der Ausstellung „König Ludwig II. und seine Berge“ in der Zwei-Seen-Land-Galerie im Kochler Bahnhof von 1. Juni bis 30. September. „Wir wollen nicht das Bild des ,Märchenkönigs‘ zeichnen, sondern ihn so darstellen, wie er wirklich war“, resümiert Holz.

Und das soll mit der Themenwoche nicht enden. Projektinitiator Daniel Weickel, Chef der Kochler Tourist-Info, kündigt an, dass das Thema „König der Berge“ ab Herbst dauerhaft mit „ganzjährig erlebbaren Angeboten“ angeschoben werden soll. So wolle man „die Gäste die Region noch einmal ganz neu betrachten lassen“. Entstehen solle eine neue touristische Produktsäule.

