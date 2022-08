Kochel: Wohnmobil-Fahrer durchdringen Absperrung und lassen sich auf Baustellen-Gelände nieder

Der optimale Platz zum Campen war für zwei Urlauber offensichtlich das Areal des abgerissenen Verstärkeramts in Kochel.

Von Christiane Mühlbauer

In Kochel gibt es eigentlich schöne Plätze für Wohnmobilfahrer, um zu übernachten. Doch zwei Urlauber suchten sich nun ein ungewöhnliches Fleckerl aus: Das Abbruchgelände des ehemaligen Verstärkeramts.

Kochel am See - Die Gemeinde Kochel hat das Areal des abgerissenen Verstärkeramts vollständig umzäunt, mit einem Zufahrtstor versehen und verriegelt. Das alles hinderte zwei Urlaubsgäste nicht, mit ihrem Wohnmobil dort Station zu machen, berichtet die Kochler Polizei in ihrem Pressebericht.

Mitarbeiter des Bauhofs bass erstaunt

Mitarbeiter des Bauhofs waren ziemlich erstaunt, als sie am Freitag feststellten, dass sich ein Wohnmobil auf dem Gelände befindet. Deshalb wurde die Polizei gerufen. Die Beamten stellten fest, dass eine Frau (56) aus Rehling und ein Mann (54) aus Harburg offenbar am Donnerstag die Kabelbinder am Zufahrtstor durchschnitten und daraufhin das Gelände widerrechtlich mit ihrem Wohnmobil befahren und dort dann übernachtet hatten.

Gemeinde stellt Strafanzeige

Die Gemeinde Kochel stellte Strafantrag gegen die beiden Camper wegen Hausfriedensbruch. Ein nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden. Durch die Polizei wurde nach der Personalienfeststellung ein Platzverweis ausgesprochen.

