Kochelseebahn: Deutsche Bahn plant 2023 zahlreiche Streckensperrungen

Von: Christiane Mühlbauer

Im Kochler Bahnhof werden 2023 nicht viele Züge abfahren beziehungsweise ankommen. © Archiv

Pendlern und Reisenden, die zwischen Kochel und Penzberg/Tutzing unterwegs sind, steht 2023 ein schwieriges Jahr hervor.

Kochel am See - Wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte, finden zahlreiche Sanierungsmaßnahmen statt. Im Fokus stehen zum einen die Bahnhofsgleise und Weichen in Bichl. Der genaue Sperrzeitraum hier sei noch in Arbeit, so die Bahn. Zum anderen wird zwischen Tutzing und Kochel die Oberleitung erneuert. Deshalb werden die Züge vom 21. März bis 29. April sowie vom 12. Juni bis 3. August zwischen Tutzing und Kochel und vom 4. August bis 16. September sowie vom 5. Oktober bis 10. Dezember zwischen Penzberg und Kochel durch Busse ersetzt. Der Ersatzfahrplan wird aktuell erstellt und soll bis Mitte Dezember abrufbar sein. Die Bahn spricht von einem „umfangreichen Sanierungsprogramm“ in Höhe von über 80 Millionen Euro im ganzen Oberland.

