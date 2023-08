Kochelseebahn: Viele Ersatz-Busse fallen weiterhin aus

Von: Christiane Mühlbauer

Weil auf der Bahnstrecke Richtung Kochel weiterhin Bauarbeiten laufen, sollten als Ersatz eigentlich Busse fahren - doch es gibt Probleme. © Symbolbild: MM-Archiv

Im Loisachtal gibt es weiterhin Probleme mit dem Schienenersatzverkehr (SEV) vom Bahnhof Penzberg Richtung Kochel am See.

Kochel am See - Wie vergangene Woche berichtet, fahren zwar seit Freitag wieder Züge nach Penzberg. Im weiteren Verlauf finden auf der Strecke der Kochelseebahn aber noch längere Zeit die Sanierungsarbeiten statt, deshalb sind nach wie vor Busse als Ersatzverkehr eingeteilt. Es sind vor allem Wanderer, die zurzeit Richtung Berge unterwegs sind. Doch auch am vergangenen langen Wochenende strandeten viele von ihnen in Penzberg, denn es kamen keine Busse. „Grund für den Ausfall der Ersatzbusse waren kurzfristige Krankmeldungen sowie nur eingeschränkt verfügbare Fahrzeuge“, teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Kurier-Anfrage mit. „ Wir möchten uns bei den Fahrgästen für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Reisenden pünktlich ans Ziel bringen zu können.“

