Mit Spenden die Not ein bisschen gelindert: Kochler engagieren sich für ukrainische Fußballspieler

Von: Christiane Mühlbauer

40 junge Fußballer, die eigentlich das Internat der Jugendsportschule des Vereins „Karpaty Lwiw“ in Lemberg besuchen, sind derzeit auf einer Sportanlage in Czysowice einquartiert. Dort können sie aber nur bis Juni bleiben. © Schöppner

Zum zweiten Mal haben Angelika und Georg Schöppner Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge nach Polen gebracht. Alles wurde dringend benötigt. Derzeit versuchen sie, jungen ukrainischen Fußballern zu helfen.

Kochel am See/Czysowice – Schon im März waren Angelika und Georg Schöppner mit ihrem Auto nach Polen gefahren (wir berichteten). In dem kleinen Dorf Czysowice, das kurz hinter der tschechischen Grenze liegt, haben sie seit vielen Jahren Freunde. Die berichteten nun von vielen Flüchtlingen aus dem Nachbarland und von polnischer Hilfsbereitschaft, aber auch davon, dass es für die Flüchtlinge an vielem mangle. „Denn Hilfe vom Staat für die Flüchtlinge gibt es dort nicht“, berichtet Angelika Schöppner.

Sie sammelten im Familien- und Freundeskreis und bekamen auch Spenden von Kochler Geschäftsleuten. Wie angekündigt, brachen sie nun nach Ostern zu einer weiteren Tour auf. Die Berichterstattung in der Zeitung hatte Kreise gezogen, deshalb war das Auto wieder komplett voll. „Wir hatten Lebensmittel, Waschpulver, Hygieneartikel, Medikamente und Verbandszeug dabei“, berichtet Schöppner. „Außerdem gespendete Kleidung, Wäsche und Kinderspielzeug.“ Zudem hätten sie aufgrund der Geldspenden noch vor Ort einiges einkaufen können.

Tatkräftige Unterstützung von einem Schlehdorfer

Von ihren Freunden in Czysowice wurden die Schöppners wieder herzlich aufgenommen. Eigentlich wollten sie diesmal auch zur ukrainischen Grenze fahren, was aber kurzfristig nicht klappte, weil der Dolmetscher absagen musste. Allerdings bekamen sie in Czysowice Kontakt zu einem jungen Ukrainer, der am nächsten Tag wieder in die Heimat fuhr, und dankbar für Lebensmittelspenden und Medikamente war.

Die anderen Hilfsgüter sind in Czysowice verteilt worden. Dort gibt es ein Sportzentrum mit Fußballplatz, Schwimmbad und Fitnesscenter sowie einen kleinen Ferienpark mit Holzhütten, berichtet Angelika Schöppner. „Sie werden normalerweise an Sportvereine für Trainings- und Ferienlager vermietet.“

Die Sportanlage in Czysowice. © Privat

Die Betreiber haben nun kurzfristig 40 jugendliche Flüchtlinge zwischen 13 und 17 Jahren aufgenommen, die eigentlich das Internat der Jugendsportschule des Vereins „Karpaty Lwiw“ in Lemberg besuchen. „Es sind junge talentierte Fußballspieler, die nun in dem Feriencamp wohnen.“ Sie flüchteten mit drei Betreuern und zwei Köchinnen. „Aber was soll man kochen, wenn kaum etwas da ist“, schildert Schöppner. Die Inhaber der Sportanlage würde das Möglichste versuchen, für die Jugendlichen genügend Essen aufzutreiben. „Der Erlös aus dem Fitnessstudio reicht bei Weitem nicht aus.“ Die Kochler brachten ihnen Säcke mit Nudeln und Reis, dazu Suppen und Salate in großen Konservendosen. „Es reicht wenigstens für ein paar Tage.“

Die Fußballer können bis Juni in dem Camp bleiben, dann ist die Anlage schon an andere Vereine vermietet. „Die Betreiber mussten ja während des Corona-Lockdowns schließen, deshalb sind sie auf alle Einnahmen jetzt angewiesen, um die Anlage am Leben erhalten zu können“, sagt Schöppner. Wo die Jugendlichen dann unterkommen können, ist noch völlig offen. „Sie würden natürlich gerne zusammenbleiben.“ Das Ehepaar versucht derzeit, ob es im Tölzer Land oder in Oberbayern irgendwo die Möglichkeit gibt, sie einzuquartieren.

Viele Flüchtlinge aus Lemberg nun in Polen

„In Polen kommen jetzt auch immer mehr Flüchtlinge aus Lemberg an, seit auch diese Stadt beschossen wurde“, sagt Angelika Schöppner. In dem Land leben mittlerweile drei Millionen Flüchtlinge. Zudem trafen sie einige der Mütter vom letzten Besuch wieder. „Einige konnten Wohnungen finden, auch Arbeit.“ Aber vor allem Mütter mit kleinen Kindern seien weiterhin auf Hilfe angewiesen. „Für sie ist es schwierig, wenn der Mann im Krieg ist, das kleine Kind auch noch in Betreuung zu geben“, weiß Schöppner.

Durch den Zeitungsartikel haben die Schöppners in den vergangenen Wochen Aufmerksamkeit bekommen und Unterstützung aus der Region. Zudem hat sich ein junger Mann aus Schlehdorf gemeldet, der mithelfen will. Die nächste Fahrt Ende Mai oder Anfang Juni wollen sie gemeinsam, also dann mit zwei Autos, machen.

Weitere Infos

Angelika und Georg Schöppner sammeln weiterhin Sach- und Geldspenden für die nächste Tour. Kontaktaufnahme per Mail an Angelika.Schoeppner@t-online. de

