Kochler Gemeinderat genehmigt Mobilfunkmast in Pessenbach

Von: Christiane Mühlbauer

Es sollen damit Bereiche an der Bundesstraße und an der Bahnlinie abgedeckt werden. Deshalb wurde dieser Standort am Gewerbegebiet Pessenbach ausgewählt. © Foto: Zacharie Scheurer / dpa

Viele Zuhörer kamen am Dienstag in den Kochler Gemeinderat. Es ging um den neuen Mobilfunkmasten am Gewerbegebiet Pessenbach. Die Räte diskutierten über die Höhe.

Kochel am See – Der Kochler Gemeinderat hat am Dienstagabend den geplanten 5G-Mobilfunkmast nahe dem Gewerbegebiet in Pessenbach genehmigt. Es gab vier Gegenstimmen. Knapp 20 Zuhörer waren vor allem wegen dieses Themas zu der Sitzung gekommen.

Gebiet ist ein „Whitespot“

Wie berichtet, will ein Tochterunternehmen von Vodafone den Mast errichten. Hintergrund ist eine „Whitespot“-Analyse der Bundesnetzagentur. Als „Whitespot“ bezeichnen Fachleute die weißen Flecken auf der Landkarte, in denen bislang noch kein breitbandiger Mobilfunk zur Verfügung steht. Es sollen damit Bereiche an der Bundesstraße und der Bahn abgedeckt werden. Deshalb wurde dieser Standort ausgewählt. Der Mast wird neben Vodafone auch Telefonica und der Deutschen Telekom zur Verfügung stehen.

Bürger können Gutachten einsehen

In der Sitzung stellte Bürgermeister Thomas Holz (CSU) nun die Ergebnisse eines Gutachtens vor. Bürger können es übrigens in der Gemeinde einsehen. Man werde auch nach der Inbetriebnahme noch mal eine Messung durchführen, kündigte Holz an. In dem Gutachten heißt es, dass an allen Positionen innerhalb des Gemeindegebiets die vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden. Im schlechtesten Fall ergibt sich bei der maximalen Auslastung im direkten Nahbereich – das ist im Bereich Am Schwaigbach – die höchste Grenzwertausschöpfung mit maximal 4,7 Prozent von 100. In noch weiter entfernten Bereichen sinke die Immission erheblich, schreiben die Gutachter.

Abschirm-Maßnahmen sind nicht erforderlich

Nach Inbetriebnahme der Anlage sei im näheren Umfeld, besonders in Richtung der Hauptstrahlrichtung, „mit einer geringen Zunahme der Funkimmission zu rechnen“, heißt es. Ein permanenter Aufenthalt in Wohnräumen oder Schulen sei möglich, metallische Abschirm-Maßnahmen nicht erforderlich. Die Gutachter merken an, dass bei einem Normalbetrieb der Anlage die tatsächlich vorhandene Funkimmission niedriger sei, da nicht gleichzeitig alle Teilnehmer einen Funkkontakt anfordern und bei gutem Kontakt die Sendeleistung automatisch reduziert werde. Der tagesaktuelle Mittelwert liege daher noch unterhalb der für die Prognose angenommenen maximalen Anlagenauslastung.

Baurechtlich handelt es sich um ein privilegiertes Vorhaben im Außenbereich. Sprich: Wenn die Gemeinde dagegen stimmt, ersetzt das Landratsamt die Zustimmung.

Diskussion über die Höhe

Die Diskussion im Gemeinderat beziehungsweise vorab nicht öffentlich im Bauausschuss drehte sich vor allem um die Höhe. 50 Meter seien „nicht zu unterschätzen“, sagte Holz. „Niemand ist darüber begeistert.“ Über die Höhe hatte man auch schon bei dem Informationsabend im Juni lebhaft diskutiert (wir berichteten). Die Fachleute sagten, dass man bei niedrigeren Masten mehrere Standorte und eine höhere Sendeleistung bräuchte, um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen, so Holz.

Das sagen die Gemeinderäte

„50 Meter sind halb so hoch wie der BMW-Turm in München“, meinte Bettina Sindlhauser (Freie Bürger Ried). Sie hätte sich gewünscht, dass es noch vergleichende Informationen zu einem 40 Meter hohen Masten gegeben hätte. Ähnlich äußerte sich Sonja Mayer (Mitte). Der Mast sei 15 bis 20 Meter höher als die Bäume. „Wir werben doch gerne mit unserem schönen Landschaftsbild.“ Und man wüsste auch nicht, wo die Standorte für niedrigere Masten sein könnten.

Vier Gegenstimmen

„Mir wäre es am liebsten, wenn die Gemeinde es machen würde“, sagte Eduard Pfleger (Junge Liste) mit Blick auf den Ablauf. Holz antwortete, dass der Gemeinde in diesem Gebiet kein Grundstück zur Verfügung stünde. Außerdem wollte man keinem Pächter den Vertrag kündigen. Der Mast wird übrigens kein rotes Blinklicht haben, sagte Holz weiter. Mit den Gegenstimmen von Sindlhauser, Mayer, Rosi Marksteiner (Mitte) und Reinhard Dollrieß (FW) wurde der Antrag genehmigt.

