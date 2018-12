SPD will nicht so „weiterwurschteln“: Klaus Barthel übernimmt Vize-Vorsitz

Neuwahlen standen bei der SPD Kochel an. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel ist nun Vize-Chef.

Schlehdorf/Kochel am See – Nicht gerade erstaunlich, dass die Neuwahlen zur Vorstandschaft des Kochler SPD-Ortsvereins keine großen Veränderungen erbrachten. Hatten sich doch lediglich sechs Mitglieder im Schlehdorfer „Fischerwirt“ versammelt, die dann auch mit den zahlreich zu vergebenden Ämtern überhäuft wurden.

Von den insgesamt aktuell 19 Mitgliedern des Ortsvereins sind gerade einmal drei unter 60 Jahren. Deshalb wolle man demnächst mit aller Kraft eine Verjüngung anstreben, hieß es. Eine gravierende Änderung gab’s dann doch noch: Für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden hatte sich Klaus Barthel zur Verfügung gestellt. Das Mitglied des Präsidiums des Landesverbands der Bayern-SPD wurde ebenso mit 100 Prozent der Stimmen gewählt wie auch alle anderen Vorstandsmitglieder. Als Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer (AfA) wurde noch Angelica Dullinger gewählt.

Keine Frage, dass sich der alte und neue Vorsitzende Bernhard Schülein freute, mit dem „politischen Hochkaräter“ an seiner Seite nun auf große Unterstützung bei der politischen Arbeit in der Kochler SPD zählen zu können: „Mit dem Klaus an meiner Seite wird doch vieles leichter.“

Relativ kurz fielen schließlich die Rechenschaftsberichte sowie die Rückblicke der Mandatsträger aus, wobei diese alle um das verheerende Ergebnis bei der jüngsten Wahl zum bayerischen Landtag kreisten. „Ich will das Ergebnis gar nicht wiederholen – es ist einfach zu traurig“, merkte da die Geretsriederin Gabriele Skiba vom SPD-Kreisverband an. Dabei betonte sie ausdrücklich, dass das nicht am regionalen Wahlkampf gelegen haben könne: „Unsere Aktiven waren alle sehr motiviert. Vom Gefühl her war unser Wahlkampf gut, nur das Resultat passte gar nicht dazu.“

Barthel blickte dann auch in seiner Antrittsrede nach vorne: „Wir dürfen auch auf Landesebene keinesfalls so weitermachen. Wir müssen jetzt verhindern, dass, wie bei den Wahlschlappen zuvor, genauso weitergewurschtelt wird.“ esc