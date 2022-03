Kochler helfen Flüchtlingen in Polen

Von: Christiane Mühlbauer

Gemeinsames Essen: In Czysowice koordinieren Gabriela und Andreas (rechte Tischseite, 3. und 4.) die Hilfe für die Frauen und Kinder aus Ukraine. Einige haben sie auch bei sich zu Hause aufgenommen, so wie viele andere Familie in dem Dorf auch. © Picasa

Viele Menschen engagieren sich derzeit für Flüchtlinge aus der Ukraine. In Kochel sammelten vor Kurzem Georg und Angelika Schöppner Geld- und Sachspenden und brachten sie nach Polen. In vier Wochen wollen sie erneut aufbrechen.

Kochel am See/Czysowice – In Polen kommen derzeit die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine an. Georg und Angelika Schöppner aus Kochel haben seit über drei Jahrzehnten Freunde in dem kleinen Dorf Czysowice, das kurz hinter der tschechischen Grenze liegt. Ihre Freunde hätten berichtet, dass in den vergangenen Tagen etwa 100 geflüchtete Familien angekommen seien, vor allem Frauen mit Kindern, berichtet Angelika Schöppner. „Alle werden in Privatinitiative untergebracht und betreut. Es fehlt am Nötigsten.“

„Die Hilfsbereitschaft ist riesig.“

Ein Ehepaar in diesem Dorf, Gabriela und Andreas, koordinierten Unterbringung und Versorgung und hätten selbst mehrere Frauen und Kinder in ihrem Haus aufgenommen. Alle würden zusammenstehen. „Unsere Freunde kochen täglich für rund 20 Personen“, berichtet Schöppner. Die Familien im Dorf hätten quasi „jeden Raum“ für die Frauen und Kinder zur Verfügung gestellt. „Wenn zum Beispiel die eigenen Kinder aus dem Haus sind oder man ein Gästezimmer hat. Die Hilfsbereitschaft ist riesig.“ Als die Schöppners das von ihren Freunden hörten, war für sie klar, dass sie auch einen Beitrag leisten möchten. „Wir schickten eine E-Mail an Freunde und Bekannte und baten um Spenden aller Art.“ Die Hilfe, die sie anschließend in Kochel erhielten, war sehr groß. Als Leiter der Pfarrbücherei und Pfarrgemeinderätin kennen viele Angelika Schöppner. „Die Rückmeldungen haben uns überwältigt“, sagt sie dankbar.

Erneute Fahrt nach Ostern geplant

Mit einem Auto, in dem laut den Schöppners „kein Zentimeter mehr Platz war“, fuhren sie vor ein paar Tagen nach Czysowice. Im Gepäck hatten sie nicht nur Kinder- und Damenbekleidung, Bettwäsche, Handtücher, Medikamente und Decken, sondern auch Lebensmittel von Kochler Geschäftsleuten, unter anderem eingeschweißte Würste. Auch Bargeld war den Schöppners mitgegeben worden.

Das Bild zeigt, wie die gespendeten Waren in der Garage ausgelegt wurden. © Picasa

In Czysowice konnten sie damit vielen Flüchtlingen helfen. Die Sachspenden wurden in einer Garage aufgebaut, so dass die Frauen Kleidung für sich und die Kinder in den passenden Größen entnehmen konnten. Besonders gut an kamen auch die Lebensmittel, berichtet Schöppner. Mit den Geldspenden wurden weitere wichtige Dinge eingekauft. „Die Menschen waren sehr dankbar.“ Angelika und Georg Schöppner haben die Erlebnisse sehr bewegt. Viele Ukrainerinnen seien nur mit dem Nötigsten gekommen. „Sie hoffen und gehen davon aus, dass der Krieg bald endet. Dann wollen sie wieder zurück.“ Alle seien in großer Sorge um ihre zurückgebliebenen Familienangehörigen und Ehemänner. Nach Ostern, voraussichtlich am 21. April, wollen die Schöppners erneut nach Czysowice fahren, um weitere Spenden zu bringen. Außerdem wollen sie mit ihren Freunden dann an die etwa 400 Kilometer entfernte ukrainische Grenze fahren, um auch dort Spenden abzugeben. Gebraucht werden vor allem Hygieneartikel für Damen und Kinder (Windeln, Binden, Körperpflegeartikel), Waschmittel und Lebensmittel (vor allem haltbare Sachen wie Konserven, Reis, Nudeln und H-Milch). Aber auch Geld ist willkommen.

Weitere Infos

Mit Angelika und Georg Schöppner kann man per E-Mail Kontakt aufnehmen: Angelika.Schoeppner@t-online.de

