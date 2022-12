Kochler Kinderfasching vor dem Aus: Es fehlen Helfer

Von: Franziska Seliger

Der Kinderfasching in der Kochler Heimatbühne war in den vergangenen Jahren stets gut besucht, wie das © zeigt. Heuer steht die Veranstaltung auf der Kippe. Foto: privat

Für die Kinder von Kochel ist er einer der Höhepunkte des alljährlichen Faschings: Der Kinderball, den der Kinder- und Jugendförderverein in der Heimatbühne organisiert. Jetzt droht der Ball auszufallen. Und auch die Existenz des Vereins steht auf der Kippe.

Kochel am See – Kleinkinder, Vorschulkinder und Schulkinder: Sie alle besuchten in den vergangenen Jahren gleichermaßen den Kinderball in der Kochler Heimatbühne – die Kleinen mit Mama oder Oma, die Größeren zusammen mit ihren Freunden. Es gab verschiedene lustige Spiele, Kinderschminken, jede Menge Musik und Auftritte der Faschingsgarde. Wegen der Pandemie musste der Kinderball in den vergangenen beiden Jahren allerdings ausfallen.

Dem Verein fehlen Helfer für die Organisation

In der aktuellen Faschingssaison „könnte er eigentlich wieder stattfinden“, sagt Vereinsvorsitzende Rosemarie Marksteiner. Doch aktuell fehlten dem Kinder- und Jugendförderverein (KiJuFö) aktive Helfer, die den Ball im Vorfeld ehrenamtlich organisieren und dann bei der rund drei- bis vierstündigen Veranstaltung mitanpacken, wie Marksteiner bedauert.

Mitglieder habe ihr Verein zwar eigentlich genug. Aber keine solchen, die aktiv mitarbeiten würden. Deren Zahl sei im Laufe der vergangenen Jahre immer mehr auf nur noch rund fünf Personen zusammengeschrumpft.

Schon seit Längerem gibt es weniger Veranstaltungen

Schon seit Langem könne der Verein deshalb Veranstaltungen für die örtlichen Kinder und Jugendlichen nicht mehr in dem Ausmaß anbieten wie früher, so Marksteiner. Einst habe der KiJuFö etwa Schminkkurse angeboten, Halloween-Feste oder einen Arschbomben-Contest im Trimini veranstaltet oder den Nachwuchs vor Ostern und Weihnachten zum gemeinsamen Backen von Plätzchen und Co. eingeladen.

Vom Kindergartenkind bis zum Teenager seien einst Aktionen angeboten worden. Doch von diesen einst vielen Veranstaltungen seien heute nur noch ganz wenige geblieben: So organisiere der KiJuFö nach wie vor den Ferienpass und betreibe beim Adventsmarkt einen Stand, an dem die Kinder basteln können, so Marksteiner. Bis zur Coronakrise habe der Verein außerdem den Kinderball organisiert und durchgeführt – was von Jahr zu Jahr aber immer schwieriger geworden sei. Und jetzt schaffe man das gar nicht mehr, so Marksteiner. Der Mangel an aktiven Vereinsmitgliedern sei zu groß.

Finden sich Freiwillige, wäre der Ball noch zu retten

Marksteiner hofft nun, dass sich Eltern finden, die mithelfen, den Faschingsball doch noch zu retten. Allerdings, betont sie, brauche man in erster Linie Mamas oder Papas, die bereit sind, bei den intensiven Planungen zum Ball mitzuhelfen oder die den Saal dekorieren – Aufgaben, die relativ zeitintensiv seien. „Sie müssten mit anpacken – und zwar richtig.“ Eine Stunde an der Kasse mitzuarbeiten, reiche nicht. Ein paar Eltern mit Kindern im Kindergartenalter hätten sich bereits zur Mithilfe bereit erklärt. Aber es brauche noch mehr Helfer, sagt Marksteiner. „Und die Zeit drängt.“ Denn der Ball soll bereits am 13. Februar 2023 stattfinden.

Auch die Existenz des Vereins ist gefährdet

Finde man nicht genug Helfer, könne der Ball nicht stattfinden. Aber selbst, wenn der Verein kurzfristig genug Helfer für den Kinderball findet: Seine Existenz sei angesichts der fehlenden aktiven Mitglieder trotzdem bedroht, so Marksteiner. Der KiJuFö brauche grundsätzlich mehr neue aktive Mitglieder. Denn die meisten der Verantwortlichen, die den Verein derzeit noch am Laufen halten, hätten selbst gar keine kleinen Kinder mehr. „Unsere Kinder sind über 20 Jahre alt.“ Schon längst hätte der Verein eigentlich eine neue Vorstandschaft wählen müssen. „Aber es finden sich keine Leute.“ Sollten sich auch in Zukunft keine neuen Aktiven finden, müsse der Verein früher oder später aufgelöst werden – ein Schritt, den Marksteiner vermeiden möchte.

Helfer gesucht: Wer beim Kinderball in der Heimatbühne mithelfen möchte oder sich für eine Mitgliedschaft im Verein interessiert, kann sich per E-Mail an jugend.kochel@t-online.de mit Rosemarie Marksteiner in Verbindung setzen.

