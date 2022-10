Kochler Kirchenchor sucht neue Leitung

Aktuell wird improvisiert

Von Christiane Mühlbauer schließen

Seit fast einem Jahr ist der Kochler Kirchenchor St. Michael jetzt ohne Leitung. Die Sängerinnen und Sänger hoffen, bald einen engagierten Ehrenamtlichen in der Region zu finden, der mit ihnen probt.

Kochel am See – Schöner Kirchengesang an Hochfesten oder zu besonderen Anlässen bereichert jeden Gottesdienst. In Kochel behilft man sich seit Januar diesen Jahres mit Improvisationslösungen. Wie kurz berichtet, hat Kirchenchorleiterin Melanie Ebersberger nach 15-jähriger Tätigkeit eine neue Aufgabe begonnen und sich von dem Ehrenamt zurückgezogen. Doch eine neue Person zu finden, die die Leitung übernimmt, ist gar nicht so einfach. Seit Monaten ist die Stelle verwaist.

Kirchenchor Kochel: Sänger sind Laien

Der Kochler Kirchenchor besteht aus zwölf bis 15 Mitgliedern, derzeit vor allem Frauen aus unterschiedlichen Altersgruppen. „Geprobt wird eigentlich immer mittwochs von 20 bis 21.15 Uhr im Pfarrheim“, berichtet Mesnerin Sandra Heigl. Die Sänger sind Laien „und mit viele Freude dabei“, sagt Heigl. Gerne studiere man einfachere Messen ein.

Derzeit ruht jedoch die Probenarbeit. In den Gottesdiensten beziehungsweise zu Hochfesten behilft man sich mit Zwischenlösungen. Zu Fronleichnam gab es heuer einen Projektchor in Zusammenarbeit mit dem „Liederkranz“ aus Bad Heilbrunn, weil in diesem Chor auch einige Kochler singen. Außerdem hat Organistin Elisabeth Siegert vier Frauen versammelt, die gelegentlich als „Bäuerinnenchor“ – so bezeichnen sie sich selbst – kleinere Werke für Gottesdienste oder Beerdigungen einstudieren. Und manchmal tritt auch der Kochler Singkreis auf. Dieser wird geleitet von Veronika Keller. Der Singkreis, berichtet Heigl, singe Neue Geistliche Musik.

Derzeit keine Proben

Der Kirchenchor hingegen würde gerne wieder klassische Musik einstudieren, also Werke, wie man sie zu Weihnachten, Ostern oder bei Roratemessen traditionell hört. „Wir hoffen und würden uns freuen, schon bald wieder aktiv in die Probenarbeit gehen zu können“, schreiben Heigl und Organistin Siegert in einem Aufruf. „Es wäre schön, wenn sich jemand aus der Umgebung findet“, sagt Heigl. Die Aufgabe ist ehrenamtlich. „Es muss kein professioneller Musiker sein – einfach jemand, der sich die Aufgabe zutraut und Spaß hat, einen Chor zu leiten.“ Die Probenzeiten am Mittwoch hätten sich zwar bewährt, sagt Heigl, „aber wenn es daran scheitern sollte, kann man bestimmt im Gespräch eine Lösung finden.“

Weitere Infos

Wer Interesse hat, soll sich bitte im Pfarrbüro Benediktbeuern melden: Telefon 0 88 57/69 28 90 oder E-Mail pg.benediktbeuern@bistum-augsburg.de

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)