Drei Einbrüche in einer Nacht

Zu drei Einbrüchen beziehungsweise -versuchen kam es in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Kochler Polizei. Die bittet jetzt um Hinweise.

Kochel am See - Ob die Taten im direkten Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar. Alle drei ereigneten sich jedenfalls zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. „Hierbei kam es zu erheblichem Sachschaden“, berichtet Steffen Wiedemann, Leiter der Polizeistation in Kochel am See. Entwendet wurde allerdings nichts.

Fall 1: Bei der Bürotüre einer Gaststätte in Benediktbeuern hatten die Unbekannten versucht, das Schloss aufzubrechen, was jedoch misslang. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Dienstagabend gegen 22 Uhr bis Mittwoch gegen 09.50 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Geschädigt ist eine 47-jährige Frau aus Benediktbeuern.

Fall 2: Im Laufe der Nacht - zwischen Mitternacht und Mittwoch gegen 9 Uhr - drangen Unbekannte gewaltsam in ein Döner-Lokal in Kochel ein. Dazu brachen sie die Eingangstüre auf. Den Sachschaden beziffert die Polizei hier mit 200 Euro. Geschädigt ist in diesem Fall ein 57-jähriger Mann aus Feldafing. Beute machten die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen allerdings auch hier nicht.

Fall 3: Am Mittwoch zwischen 1 und 6 Uhr verschafften sich möglicherweise dieselben Unbekannten Zutritt zu einem nahe gelegenen Hotel mit Gaststätte. Ins Innere waren sie laut Polizei über die unversperrte Außentüre gelangt. Danach öffneten sie gewaltsam zwei Büroräume des Hotels, wobei ebenfalls erheblicher Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstand. In den leerstehenden Büros gab es allerdings nichts zu holen. Geschädigt ist als Eigentümerin die Stiftung eines Kocheler Bürgers.

Konkrete Hinweise auf die Täter sind derzeit nicht vorhanden, weshalb die Polizei um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08041/76106-273 bittet. Die Beamten ermitteln derzeit auch, ob die Taten in Zusammenhang mit anderen Einbrüchen stehen, die sich jüngst in der Region ereignet haben.

