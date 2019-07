Kochler schlägt Kochler - dann fährt er ihn heim

An der Lippe verletzt wurde ein Kochler nach einem Schlag. Nach dem Angriff zeigte sich sein Kontrahent dann aber versöhnlich.

Kochel am See - Eine handgreifliche Auseinandersetzung hat es am späten Mittwochabend auf einem Parkplatz am Kochler Seeweg gegeben.

Laut Polizeibericht hat dort ein 33-jähriger Kochler einem 37-jährigen Kochler mit der rechten Hand ins Gesicht geschlagen. Der 37-Jährige wurde durch den Schlag an der Lippe verletzt. Anschließend fuhr der jüngere der beiden, der laut Zeugenaussage betrunken war, den 37-Jährigen nach Hause.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme, da der offensichtlich angetrunkene Fahrer einen Alkotest verweigerte. Es erfolgte eine Anzeige wegen Körperverletzung sowie Trunkenheit im Verkehr. ao

Lesen Sie auch:

Mit Hämmern unterwegs: Unbekannte zerstören Almhütte in Gaißach

Traktorfahrer wirft in Lenggries Böller aus Führerhaus: Detonation führt fast zu Unfall

Unfall am Stallauer Eck: Baumstamm zertrümmert Mann das Bein - Rettung mit Hubschrauber