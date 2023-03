Kochler Sorgenkind: Ortsmitte

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Tristesse: Schon seit Längerem gibt es viele Leerstände am Schmied-von-Kochel-Platz. Die Häuser rechts und in der Mitte (mit Erker, sogenanntes Brandmeier-Haus) gehören mittlerweile einer Immobilienverwaltungsgruppe. Das Haus links, das sogenannte Huschka-Haus, wurde von der Gemeinde erworben. Es ist bewohnt, und im Erdgeschoß zieht in Kürze eine Versicherungsagentur ein. © arndt pröhl

Im Kochler Ortskern sind schon seit Längerem einige Läden verwaist. Der Gemeinderat lehnte nun eine Umwandlung in Wohnungen ab. Die Räte diskutierten über die Schwierigkeiten, das Zentrum zu beleben.

Kochel am See – Schreibwaren, Eis, Drogerieartikel, einen Schneider, Obst und Gemüse – all das gibt es im Kochler Ortskern rund um den Schmied-von-Kochel-Platz schon seit Längerem nicht mehr. Im jüngsten Kochler Gemeinderat wurde nun über die Entwicklung diskutiert. Anlass waren zwei Anträge.

Anlass: Zwei Anträge

Im ersten Fall lag der Antrag einer Immobilienverwaltungsgruppe vor, die im sogenannten Brandmeier-Haus die Ladeneinheiten in Wohnungen umwandeln möchte. „Wir sind darüber nicht glücklich“, sagte Bürgermeister Thomas Holz (CSU) mit Bezug auf die Diskussionen im Bauausschuss. „Der Ortskern soll belebt sein.“ Man sei sich aber bewusst, dass es im Zuge von Online-Shoppen für den örtlichen Einzelhandel sehr schwierig sei. „Heutzutage bestellt man halt alles online, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Es wird an die Haustür geliefert, und wenn es nicht gefällt, schickt man es halt wieder zurück“, geißelte Holz die Entwicklung.

Kochler Ortskern Thema im Rat

Der Schmied-von-Kochel-Platz ist baurechtlich als „unbeplanter Innenbereich“ definiert, in dem es Wohnen, Gewerbe und Dienstleistungen sowie eine Landwirtschaft gibt. Zwei zentrale Gebäude gehören jener Immobilienverwaltungsgruppe. Die Läden darin stehen leer, die Wohnungen teilweise auch. Die Gemeinde hat Kontakt zu der Firma. Welche Ziele diese mittelfristig verfolgt, ist allerdings unklar. Die Gemeinderäte waren sich einig, dass sich im Erdgeschoß des Brandmeier-Hauses keine Wohnnutzung einfügt. Zudem wurden vom Antragsteller keine Stellplätze nachgewiesen – deshalb wurde das Vorhaben einstimmig abgelehnt.

Der zweite Fall betrifft ein Wohn- und Geschäftshaus an der Mittenwalder Straße, also nur wenige Meter entfernt. Der Antragsteller möchte zwei Gewerbeeinheiten in Wohnraum umwandeln und Schaufenster rückbauen. Auch hier sagte der Gemeinderat Nein, allerdings mit zwei Gegenstimmen. Einer der Gegner war Zweiter Bürgermeister Thomas Eberl (UWK). Er verwies auf andere Fälle in früheren Jahren, bei denen eine Zustimmung erfolgt war. „Ich finde schon auch, dass der Dorfkern belebt gehört“, sagte Eberl. Allerdings bestehe das Problem, dass die dortigen Ladenflächen zu klein und die Raumhöhen zu niedrig seien. „Es gibt heute keine kleinen Tante-Emma-Läden mehr.“

Viele Leerstände am Schmied-von-Kochel-Platz

Am Schmied-von-Kochel-Platz hatte die Gemeinde vor einigen Monaten das „Huschka-Anwesen“ gekauft (wir berichteten). Mittlerweile wurde die Ladeneinheit saniert, und in Kürze wird dort eine Versicherungsagentur einziehen, berichtete Holz am Mittwoch auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Wohnungen darüber bleiben erhalten.

Für die Ladeneinheit hätten sich mehrere Bewerber interessiert, sagte Holz. Diese wurden an die Immobilienverwaltungsgruppe verwiesen, die nebenstehende Häuser besitzt. „Vielleicht können wir etwas vermitteln“, hofft Holz. Die Gemeinde hätte das Brandmeier-Haus bei der Zwangsversteigerung auch erwerben wollen, doch der Preis sei einfach zu hoch geworden. Holz hofft, dass bald Bewegung in die Sache kommt, wie es mit diesen beiden Immobilien weitergeht. „Ein Dorf braucht Gewerbe.“ Immerhin: In knapp zwei Wochen, am 14. März, eröffnet Björn Wünschirs aus Penzberg einen Friseursalon in den Räumen der ehemaligen Raiffeisenbank, sagte er auf Kurier-Anfrage. „Wir richten gerade das Geschäft ein und freuen uns auf den Start in Kochel.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.