Kochler Tourismus boomt: So viele Gäste wie noch nie - vor allem durch das Trimini

Bei der Präsentation der Tourismusstatistik für 2018 ist der Kochler Bürgermeister Thomas Holz in der jüngsten Gemeinderatssitzung regelrecht ins Schwärmen geraten.

Kochel am See – Mit über 70.200 Ankünften wurde demnach im vierten Jahr in Folge eine neue Bestmarke erzielt. „So viele Gäste waren seit Beginn der Aufzeichnungen vor 34 Jahren noch nie im Gemeindegebiet“, sagte Holz. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr betrage fast zehn Prozent. Grund zur Freude hatte der Rathauschef auch bei den Übernachtungen: „Wir haben die Viertelmillion-Marke übertroffen.“ Die insgesamt fast 252.300 Übernachtungen sind laut Holz das beste Ergebnis seit 20 Jahren. Es liegt um 3,9 Prozent über dem des Vorjahres. Das Resümee des Bürgermeisters: „Wir haben den positiven Trend fortgesetzt.“

Neben dem Engagement der Vermieter sieht die Kochler Tourismus-Abteilung auch in der Eröffnung des Kristall-Trimini einen entscheidenden Grund für die positive Entwicklung. Die Therme habe dem Tourismus einen positiven Schub gegeben. „Hier ist ein neuer Anziehungspunkt mit Strahlkraft entstanden“, sagte der Bürgermeister. Das spiegle sich vor allem in den Tourismuszahlen aus dem Kochelseegebiet wider. Hier sind demnach die Ankünfte im Vergleich zum Vorjahr um deutlich über zwölf Prozent gestiegen, und zwar auf einen Stand von fast 42 500. Auch die Übernachtungen kletterten um knapp vier Prozent auf über 141.200.

„Vor allem, dass in den Monaten November und Dezember mehr Gäste ins Kochelseegebiet gekommen sind, werten wir als deutliches Indiz dafür, dass die Therme in der sonst eher ruhigen Nebensaison mehr Besucher anzieht“, sagte Holz. „Und genau das war unser Ziel.“ ao





