Kochler Verkehrsinsel rasiert

War der Fahrer zu schnell dran oder betrunken? Jedenfalls „rasierte“ er mit seinem Audi in der Nacht zum Donnerstag in Kochel eine Verkehrsinsel und haute dann ab.

Kochel am See - Die Polizei weiß eine Menge über das Fahrzeug. Gegen 3.40 Uhr befuhr der Unbekannte die Kocheler Straße in Richtung Süden. Auf Höhe der Hausnummer 44 fuhr er über die Verkehrsinsel, rammte dabei zwei Verkehrszeichen und knickte diese mitsamt Rohr um.

Aufgrund der am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile handelt es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen blaumetallic-farbenen Audi A3 des Baujahrs 2001. Die Straßenmeisterei wurde zur Behebung des entstandenen Schadens gerufen, die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer laufen. Der Schaden an den Verkehrsschildern beläuft sich auf 400 Euro, der Schaden am Audi dürfte erheblich höher sein.

Hinweise zu Unfallauto und Fahrzeuglenker werden unter Telefon 0 80 41/76 10 60 von der Polizei Bad Tölz entgegengenommen. chs

