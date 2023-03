Kochler Wehr übt am Walchenseekraftwerk für Ernstfall: Verletzte Person steckt in Turbine fest

Von: Sabine Schörner

Teilen

Feuerwehrübung im Walchenseekraftwerk: Es galt eine verletzte Person aus einer Turbine zu retten. © Uniper

Die Kochler Feuerwehr und Uniper-Mitarbeiter proben am Walchenseekraftwerk den Ernstfall. Die gemeinsame Übung stellte einen großen Erfahrungswert für die Einsatzkräfte dar.

Kochel am See – Am Walchenseekraftwerk steckt eine Person in einer Turbine fest. Sie hat sich den Arm ausgekugelt und kann sich nicht selbst befreien. Dieses Szenario übten 15 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kochel zusammen mit drei Mitarbeitern des Kraftwerksbetreibers Uniper. Die am Ende erfolgreiche Übung dauerte eine gute Stunde und hatte für alle Beteiligten einen „großen Erfahrungswert“, wie es in einer Mitteilung von Uniper heißt.

Über 15 Feuerwehrler üben Ernstfall mit drei Mitarbeitern des Kreaftwerkbetreibers

Laut dem stellvertretenden Feuerwehr-Kommandanten Georg Allgäuer waren Sicherung und Transport des Verletzten eine große Herausforderung. Aufgrund der Enge und der Form des Zulaufs ähnelt eine Turbine einem Schneckenhaus. Aus dem Innern eine Person zu retten, war auch für die Feuerwehrleute Neuland. Zum Einsatz kamen dabei Steckleitern, Rettungsgeschirre, Seile, Umlenkrollen, Schleifkorbtrage und „Spineboard“, eine spezielle Trage, sowie mobile Beleuchtung und Flaschenzüge. Die Wölbung des Turbinengehäuses und die kleine Einstiegsöffnung stellten besondere Herausforderungen dar, vor allem beim Anschlagen der Sicherungen. „Wir als Feuerwehr nehmen wertvolle Erkenntnisse aus der Übung mit“, wird der stellvertretende Kommandant in der Mitteilung zitiert Die Sicherung mittels Sicherungsgeschirr und Seil sei eine wichtige Voraussetzung für eine schnelle und effektive Rettung. Gerade bei einem Unfall in einem Turbineneinlauf sei die Anbringung solch einer Sicherung nicht einfach möglich. „Allein die Kenntnis der örtlichen Begebenheiten ist für den Ernstfall von großem Vorteil“, erklärt Allgäuer.

Üben für den Ernstfall: Alle Einsatzkräfte profitierten von dem Training. © Uniper

Das sei auch der entscheidende Grund, warum Uniper die Feuerwehren an seinen Standorten regelmäßig zu Übungen einlädt, erklärt Gregor Gumberger, Werksmeister im Walchenseekraftwerk. „Wenn die örtliche Feuerwehr das Kraftwerk kennt und um die Eigenheiten weiß, kann eine Rettung im Ernstfall viel besser funktionieren. Außerdem üben dabei auch unsere Mitarbeiter die Zusammenarbeit für solche Grenzsituationen, bei denen es auf ein gutes Miteinander ankommt und man wissen muss, was der Partner braucht.“

Verwinkelte unterirdische Gänge als große Herausforderung

Das unterstreicht auch der Kommandant der Kochler Feuerwehr, Hubert Resenberger. Oft übe man die Standards bei Bränden und Unfällen. Aber gerade bei solch besonderen Objekten wie dem Walchenseekraftwerk müsse man immer wieder trainieren. „Allein die vielen verwinkelten unterirdischen Gänge können einen im Ernstfall schon vor eine Herausforderung stellen.“ Genauso auch die Besonderheiten der Maschinen und Anlagen und deren Zugänglichkeiten. Hier sei eine enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern vor Ort unumgänglich, um Gefahren und Situationen richtig einschätzen zu können. „Schließlich werden hier riesige Kräfte umgewandelt, und die Gefahr, welche von Strom und spannungsführenden Teilen ausgeht, ist nicht unerheblich“, so Resenberger. Sein Resümee: „Wir, die Feuerwehr Kochel am See, sind stolz auf ,unser‘ Walchenseekraftwerk und dankbar für die Gelegenheit, vor Ort zu üben, und die gute Zusammenarbeit.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.