Königlich: So empfingen die Gebirgsschützen Prinz Charles

Die große Begeisterung ist auch am Tag danach noch zu spüren. „Das war ein interessanter Nachmittag mit richtig interessanten Leuten“, scherzt Martin Haberfellner. Der Landeshauptmann der bayerischen Gebirgsschützen stand beim Staatsempfang in München im Mittelpunkt des Geschehens.

Kochel am See/München – Martin Haberfellner kennt sich aus mit großen Empfängen. 1992 hat er mit einer Schützen-Abordnung den damaligen japanischen Kaiser Akihito am Max-Joseph-Platz begrüßt. Damals war der Kochler noch Stellvertreter des Landeshauptmanns. Seit einem Jahr ist er nun selbst der erste Repräsentant der 47 bayerischen Gebirgsschützenkompanien. Der Staatsempfang für Prinz Charles und dessen Frau Camilla war also gewissermaßen der erste „königliche Auftritt“ des 66-Jährigen.

„Es hat alles bestens geklappt“, sagt Haberfellner am Tag danach im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Mit einer so großartigen Kompanie wie den Wackersbergern ist es leicht, einen guten Eindruck zu machen“, so seine persönliche Einschätzung. Er hatte den Eindruck, „dass den Schützen und der Musikkapelle aus Wackersberg der Auftritt in München auch sehr gut gefallen hat“.

+ Die Wackersberger Antlaßschützen stellten die Ehrenkompanie. © Hans Demmel

In der Regel sei einmal im Jahr ein derartiger repräsentativer Termin zu erfüllen, sagt Haberfellner. Im Vorjahr war der Loisachgau an der Reihe. „Da hat die Historische Bauerngruppe Kochel die Ehrenformation beim Staatsbesuch des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz gestellt.“ Man habe vor langer Zeit vereinbart, von Gau zu Gau zu wechseln. Jetzt sei der Isargau an der Reihe gewesen, und die Wackersberger haben sich für die Aufgabe bereit erklärt. Prinz Charles dürfte nicht überrascht gewesen sein, als er die Isarwinkler Schützen in der kurzen Hose gesehen habe. „Er kennt die nackten Knie ja von den Schottenröcken in seiner Heimat“, sagt Haberfellner. Sein persönlicher Eindruck nach dem Aufmarsch vor der Staatsoper: „Charles und Camilla haben das Bad in der Menge genossen und dafür auch viel Zeit verwendet.“

Lesen Sie auch: Gebirgsschützen sind „das Beste, was Bayern zu bieten hat“

Und noch eine Erinnerung hat der Kochler von dem langen Tag in München mitgebracht. Beim Abendessen im Kaisersaal der Residenz hat Prinz Charles eine kurze Rede gehalten. „Da waren viele überrascht, wie gut seine deutsche Aussprache war.“ Der britische Thronfolger sei dabei „sehr sympathisch angekommen“, sagt Haberfellner. Der Kochler hat sich mit den weiteren Gästen an seinem Ehrentisch bestens unterhalten. Sowohl die Familie Schweisfurth von den Hermannsdorfer Landwerkstätten – die das royale Paar am Freitag besucht hat – als auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Hofbräuhaus-Chef Michael Möller waren laut Haberfellner interessante Gesprächspartner. Für ihn selbst sei es eine große Ehre gewesen, „dass ich in der Residenz dabei sein durfte“.

Auch interessant:

Beliebter Spazierweg wegen wildem Stier gesperrt: Tölzer wittern bewusste Provokation und Seitdem gelähmt: Bergsteiger geht betrunken auf Toilette und fällt aus Hütte - Klage gegen Wirt