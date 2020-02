Bayernpartei will in Kochel wieder mitmischen

Auch die Bayernpartei (BP) will wieder in den Kochler Gemeinderat einziehen. Die Kandidaten wurden jetzt nominiert.

Kochel am See – Während alle anderen Kochler Listen bei der Nominierung auf Öffentlichkeit setzten, hat der Ortsverband der Bayernpartei seine Kandidaten für den Gemeinderat in einer internen Nominierungsveranstaltung benannt und mittlerweile auch den Wahlvorschlag eingereicht, so der Spitzenkandidat Martin Haberfellner. Damit bewerben in Kochel acht Listen um die 16 Plätze im Gemeinderat.

Sechs Kandidaten auf der Liste der Bayernpartei

Haberfellner führt die sechsköpfige BP-Liste an. An zweiter Stelle ist Korbinian Steinberger gesetzt, der in dieser Woche zudem zum neuen Ortsvorsitzenden gewählt wurde. Sein Vorgänger Martin Haberfellner will sich künftig ganz auf die Arbeit als BP-Kreisvorsitzender konzentrieren. Sein Ziel: „Wir wollen die Bayernpartei stärker präsentieren.“

In Kochel wolle man im Gemeinderat „die gute Arbeit von Josef Seemüller fortführen“, sagte Haberfellner auf Anfrage der Heimatzeitung. Seemüller selbst wolle aus Alters- und Zeitgründen bei der Gemeinderatswahl nicht wieder antreten, hieß es. Er war für die vor sechs Jahren erstmals angetretene Bayernpartei in den Kochler Gemeinderat gewählt worden.

