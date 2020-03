Kommunalwahl 2020: Thomas Holz (CSU) will in Kochel als Bürgermeister weiterarbeiten

Vor einem Jahr sind viele davon ausgegangen, dass er als Landrat kandidieren wird. Doch es kam anders: Thomas Holz bewirbt sich ein weiteres Mal um das Amt des Kochler Bürgermeisters.

Kochel am See – „Für mich ist es eine große Ehre, mich an dieser Stelle für meine Heimatgemeinde einsetzen zu dürfen“, sagt Thomas Holz (44). „Zudem möchte ich noch vieles für unsere Gemeinde bewegen und bin sehr gerne Bürgermeister. Deswegen ist mir die Antwort nicht schwergefallen, als mich die Kochler CSU vor einem Jahr gefragt hat, ob ich wieder kandidieren will.“

Holz ist inzwischen 13 Jahre im Amt. Eine Karriere in der Kommunalpolitik war ihm nicht in die Wiege gelegt. Nach dem Abitur in Bad Tölz ging es zum Jura-Studium nach Bayreuth und zum Referendariat nach München. Dort arbeitete er als Rechtsanwalt und Justitiar.

„Das Interesse an der Kommunalpolitik habe ich wohl von meinem Vater“, sagt Holz. Der im vergangenen Jahr verstorbene Werner Holz war nicht nur 28 Jahre lang Kreisbrandmeister, sondern auch lange Vorstandsmitglied der CSU Kochel.

+ Thomas Holz

An den Anruf Ende 2006, bei dem Thomas Holz gefragt wurde, ob er als Bürgermeister kandidieren wolle, kann er sich noch gut erinnern: „Anfangs dachte ich, das sei ein Scherz.“ Nach weiteren ermunternden Anrufen hat der damals 30-Jährige viele Gespräche mit seinen Vorgängern Sigi Zauner und Werner Englert sowie dem langjährigen Rathaus-Geschäftsleiter Hans Rauch geführt: „Mir war wichtig, herauszufinden, ob ich den Aufgaben gewachsen bin.“ Trotz dreier Gegenkandidaten schaffte Holz gleich im ersten Wahlgang den Einzug ins Rathaus – damals als jüngster Bürgermeister Südbayerns. Am 1. Mai 2007 übernahm er die Amtsgeschäfte von Werner Englert, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war.

Seither hat sich einiges geändert bei Holz – auch privat: 2015 hat er geheiratet und mit seiner Frau Veronika inzwischen zwei Kinder: Alexander (3 Jahre) und Valerie (9 Monate). „Es gibt nichts Schöneres, als heimzukommen und in die Augen unserer Kinder zu schauen“, sagt Holz. „Die zwei geben unheimlich viel Kraft und dem Leben einen tieferen Sinn.“ Ganz nebenbei lassen sie auch so manchen Ärger aus der Arbei schnell verfliegen. Die Zeit mit der Familie Kraft für seinen oft stressigen Job. „Ohne den Rückhalt meiner Frau würde es sowieso nicht funktionieren“, sagt Holz. Seit 2014 ist er stellvertretender Landrat und seit fast einem Jahr auch CSU-Kreisvorsitzender.

Kommunalwahl 2020 in Bad Tölz-Wolfratshausen: Kandidaten und Themen im Landkreis

Gefragt nach den besonderen Ereignissen in den vergangenen 13 Jahren, muss der Bürgermeister nicht lange überlegen: „Das sind die eher kleinen Momente, in denen ich Menschen bei den unterschiedlichsten Anliegen helfen konnte.“ Das sporne jedes Mal aufs Neue an.

Sein größtes Projekt war zweifelsohne der erfolgreiche Erhalt des Trimini: Nächtelanges Aktenstudium, zahlreiche schwierigste Verhandlungen und viele Gemeinderatssitzungen haben sehr viel Energie gefordert: „Ich bin sehr froh, dass dies geglückt ist“, blick Holz zurück

Auch sonst wurde seit 2007 einiges umgesetzt: Die Sanierungen des Bahnhofs, der Tourist-Info Walchensee, des Rathauses, der Polizei- und Rettungswache, die Breitbandversorgung, die Modernisierung der Grundschule und der Kindertagesstätte sowie der Radweg zwischen Ried und Pessenbach.

CSU Kochel will an Erfolgsbilanz anknüpfen

Dabei betont der Rathauschef, dass dies stets Gemeinschaftsleistungen waren. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg sei das gute Miteinander im Gemeinderat gewesen: „Die 472 Sitzungen, die ich leiten durfte, waren stets von einem respektvollen Umgang sowie einem wahren Teamgeist getragen, um für unsere Gemeinde etwas zu bewegen.“ Wenn es nach ihm geht, könne es nach der Wahl gerne so weitergehen.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem Landkreis Bad Tölz - inklusive aller Entwicklungen rund um die Kommunalwahlen auf Gemeinde- und Kreisebene. Melden Sie sich hier an.