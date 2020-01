Auch 2020 konstruktiv zusammenarbeiten: Kochels Bürgermeister Holz ruft zu respektvollem Umgang im Wahlkampf auf

In einem sehr persönlichen Rückblick hat Bürgermeister Thomas Holz in der Jahresschlusssitzung des Kochler Gemeinderats die vergangenen zwölf Monate Revue passieren lassen

Kochel am See – . „Für mich persönlich war es ein sehr bewegtes Jahr“, sagte Holz. „Auf das große Glück und die große Freude über die Geburt unserer Tochter ist nur drei Wochen später der Tod meines Vaters gefolgt.“ Er habe einen sehr wichtigen Menschen in seinem Leben verloren, „der mich in meinen 43 Jahren begleitet und unterstützt hat“. Weil dies so völlig unerwartet und schnell passiert sei, war es für Holz nicht leicht, „wieder zur Tagesordnung zurückzukehren“. Um so mehr dankte er allen, die ihn in dieser Zeit unterstützt und entlastet haben – sowohl privat als auch im Rathaus.

Die Gemeinde hat sich 2019 laut Holz mit großem Engagement des Walchensee-Konzepts angenommen. Dazu hatte der Bürgermeister wie berichtet einen eigenen Sachstandsbericht vorgelegt. Holz sagte in diesem Zusammenhang zum Gremium: „Ich gehe davon aus, dass ich Ihnen zweierlei vermittelt habe: Zum einen, wie intensiv an diesem Thema gearbeitet wird, und zum anderen, dass wir uns noch lange damit beschäftigen werden.“

Als langfristige Aufgabe sieht Holz auch die Sanierung der ehemaligen Hausmülldeponie am Festplatz. Nach dem das Landratsamt bereits 2018 festgelegt hatte, dass die Sanierungsvariante über die Drainagelösung angewendet werden müsse, seien 2019 die Detailplanungen sowie weitere Untersuchungen vorgenommen worden. Im neuen Jahr soll laut Holz nun die Ausschreibung für die eigentliche Baumaßnahme über die Bühne gehen. Spätestens Ende 2020, Anfang 2021 sollen die Arbeiten beginnen. Das auf 1,1 Millionen Euro veranschlagte Projekt werde vollständig von der Rathaus-Verwaltung begleitet, „was erhebliche Ressourcen binden wird“.

In seinem Rückblick erinnerte Holz außerdem an den im Herbst abgeschlossenen Breitbandausbau. In elf Erschließungsgebieten seien insgesamt 40 Kilometer neue Kabel verlegt worden. Ein weiteres bedeutendes Infrastrukturprojekt in der Gemeinde ist nach Einschätzung des Bürgermeisters der neue Fuß- und Radweg zwischen Ried und Pessenbach. Holz dankte nochmals allen Grundstückseigentümern, die die Flächen für den drei Kilometer langen Weg zur Verfügung gestellt hatten.

Das Thema Biodiversität wird in Kochel schon lange hoch eingeschätzt, wie der Rathauschef deutlich machte. Die 35 000 Quadratmeter Grünfläche am Kochler Kurpark werden demnach ganz bewusst extensiv bewirtschaftet. Weil die Kochler hier keinen englischen Rasen züchten, können sich nicht nur viele Pflanzenarten sondern auch Insekten und Kleintiere entwickeln.

Für das neue Jahr wünscht sich Holz eine Weiterführung der sachlichen und konstruktiven Zusammenarbeit, „wie wir sie fünfeinhalb Jahre lang ohne Verfolgung persönlicher Interessen und ausschließlich zum Wohl der Gemeinde praktiziert haben“. Deshalb hoffe er darauf, „dass wir auch im Kommunalwahlkampf ernsthaft, ehrlich und respektvoll miteinander umgehen“.

