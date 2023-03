Kontrollblick im Damenklo: Auszeichnung für die schönsten Bärte

Stolze Gewinner: Vorstand Sepp Suttner (re.) gratuliert den Klassensiegern (v. li.) Hans Brandhofer (2. Platzl/Vollbart), Jan Bischof von der Höh (1. Platz/Schnauzer), Alex Luttenbacher (1. Platz/Vollbart) und Erwin Fleißner (Freie Klasse). © sh

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den schönsten Bart im ganzen Land? Der Bartverein prämierte kürzlich in Ort wieder die schönste Manneszier.

Kochel am See – Natürlich ist „Josefi“ für jeden Namensträger ein ganz besonderer Ehrentag. Das ist auch bei Sepp Seemüller nicht anders. Das Feiern verlegte der Pessenbacher am vergangenen Sonntag allerdings auf den Nachmittag. Schließlich traf sich am Abend der Bartverein Ort-Pessenbach beim „Jägerwirt“ zur traditionellen Bartprämierung. Und wer etwas auf sich und die schönste Manneszier hält, gehört logischerweise zu den Teilnehmern.

Drei Klassen bei Bartprämierung

In drei Klassen ging es um den Sieg: Freistil, Schnauzer und Vollbart. Wer welchen Platz belegte, darüber entschied eine dreiköpfige Jury. Zum Trio der fachkundigen und kritischen Bewerter gehörte neben Klaus Stumpf und Hias Hammerl auch eine Frau: Anni Stadler. Vor der Prämierung wurde der Bart natürlich noch einmal in Form gebracht. „Ich bin nicht in die Herren-, sondern in die Damentoilette gegangen“, verriet Bartclub-Vorstand Sepp Suttner. „Da hängt nämlich ein größerer und besserer Spiegel, um letzte Feinheiten vorzunehmen.“

Allgemeinder Eindruck, Pflegezustand und Wuchs werden bewertet

Nach der Anmeldung wurde geduldig gewartet, bis der Aufruf vor die Jury erfolgte. Dort wurden dann der allgemeine Eindruck, der Pflegezustand sowie der Wuchs begutachtet und mit Punkten bewertet. Dann hieß es erneut warten. Langweilig wurde es in der vollbesetzten Gaststube allerdings nicht. Zu den Besuchern gehörten auch Mitglieder der Bartclubs benachbarter Vereine. Da gab es viel zu erzählen, und die Stimmung war großartig. Zudem servierte der Wirt eine herzhafte Brotzeit.

Aber dann war es soweit: Vorstand Sepp Suttner gab die Platzierungen bekannt, jeder Teilnehmer erhielt einen Fleisch- oder Sachpreis. Sieger in der Klasse Vollbart wurde nicht unerwartet der Böbinger Landwirt Alex Luttenbacher, vor Hans Brandhofer aus Gaißach. Jan Bischof von der Höh aus Garmisch gewann die Klasse Schnauzer, und Erwin Fleißner landete in der freien Klasse ganz vorne. Danach feierten die Teilnehmer – nicht nur die Sieger, sondern natürlich auch alle Josefs.

