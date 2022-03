Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine finden Zuflucht am Kochelsee

Eine vierköpfige Familie aus Kiew ist glücklich, am Kochelsee an einem sicheren Ort untergekommen zu sein. Gleichzeitig ist die Verunsicherung groß, wie es weitergeht.

Aufgenommen in Ferienwohnung

Von Andreas Steppan schließen

Zu den ersten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die im Landkreis angekommen sind, zählt eine vierköpfige Familie aus Kiew. Ein Kochler schildert seine Erfahrungen bei ihrer Aufnahme.

Kochel am See – Auch im Landkreis werden hunderte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erwartet. Landrat Josef Niedermaier bittet die Bürger wie berichtet, sich zu melden, wenn sie Wohnraum anbieten können. Getan hat das bereits ein Kochler, der nun gegenüber dem Tölzer Kurier seine Erfahrungen schildert – um andere zu ermutigen, es ihm gleichzutun.

„Als der Krieg in der Ukraine begann, habe ich mir gedacht: Ich habe eine 60 Quadratmeter große Ferienwohnung zur Verfügung, da wäre ich ein Schweinehund, wenn ich die nicht anbiete“, sagt der Mann. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen – es gehe ihm nicht darum, sich selbst in Szene zu setzen, sagt er zur Begründung. Er wolle vielmehr zeigen, dass es möglich ist zu helfen.

Großmutter, Mutter, Sohn (14) und Tochter (6) aus Kiew kommen in Kochel unter

Im Fall des Kochlers war der erste Schritt, das Wohnungsangebot an ukrainische Kriegsflüchtlinge auf zwei Internetportalen anzubieten. „Am Samstagabend kam dann ein Anruf einer Hilfsorganisation aus München“, berichtet der Kochler. „Sie hätten ein Riesenproblem, eine vierköpfige Familie unterzubringen. Es gebe nirgends einen Platz für alle vier, man müsste sie deshalb vielleicht auseinanderreißen.“

Eine Viertelstunde später saß der Kochler nach eigenen Angaben im Auto und fuhr zu einer Anlaufstelle in München. Die dortigen Helfer überantworteten ihm gegen 21 Uhr die Familie: eine Großmutter, eine Mutter sowie deren 14-jährigen Sohn und die sechsjährige Tochter, dazu „ein paar Papiere“, wie er sagt.

Kommunikation mit Flüchtlingen aus Ukraine per Übersetzungsprogramm

Bald saßen alle bei ihm im Auto. Kommunizieren konnte der Kochler mit den Geflüchteten kaum. Keiner versteht des anderen Sprache. „Und mit Händen und Füßen ist das im Auto auch schwierig“, meint er. Gegen 22.30 Uhr waren alle zusammen in Kochel angekommen.

Seit der ersten Begegnung sind ein paar Tage vergangen. Für die nötigste Kommunikation nahm der Kochler per Handy ein Übersetzungsprogramm zu Hilfe. „Man gibt einen Satz ein, und so Gott will, kommt eine Übersetzung raus.“ Er weiß nun zumindest, dass die Familie aus Kiew stammt. Was die Umstände ihrer Flucht angeht: „Da konnte und wollte ich sie nicht zu sehr in der Tiefe befragen.“ Aus dem Übergabebogen der Hilfsorganisation gehe hervor, dass die Großmutter wohl traumatisiert sei und psychologische Hilfe benötige.

Nach der Ankunft in Kochel: Ungewisse Zukunft für Ukraine-Flüchtlinge

Die Familie sei mit der Unterkunft „recht glücklich“ und froh, in einer friedlichen Umgebung angekommen zu sein. Gleichzeitig seien die Geflüchteten verunsichert, was ihren Aufenthaltsstatus angehe – und wie es überhaupt für sie weitergeht. Auch der Kochler weiß im Moment nicht, was die nähere Zukunft bringt. Wie lange wird die Familie bei ihm bleiben? Wird sie überhaupt auf Dauer in Deutschland leben? „Am liebsten wollen sie so bald es geht zurück, sie wissen aber nicht, was sie dort erwarten würde.“ Wie der Krieg in ihrer Heimat weiter verläuft und was danach kommt: vollkommen unklar.

Der Kochler hat die Familie online als Flüchtlinge registriert, doch eine Rückmeldung gibt es noch nicht. Erst dann lässt sich klären, wie die Familie an Hilfe, Lebensunterhalt und medizinische Versorgung gelangen kann. „Wir hängen gerade in der Luft.“

Kinder aus Kochel und Kiew verstehen sich auch ohne Sprache

Da die Geflüchteten kein Geld dabei haben, ist der Kochler zunächst einmal mit ihnen Lebensmittel einkaufen gegangen und hat die Rechnung aus eigener Tasche übernommen. Seine Tochter helfe ihm tatkräftig „und betreut die Familie liebevoll“, berichtet er.

Am schnellsten aber habe die zwischenmenschliche Verbindung auch ohne Sprache zwischen den Kleinsten geklappt. Zu sehen, wie das sechsjährige Flüchtlingskind mit seiner Enkelin auf dem Wohnzimmerboden saß und Eisenbahn spielte: „Das war herzzerreißend“, sagt der Kochler. Ihm bleibt derweil im Augenblick nicht viel mehr als: „flexibel bleiben“.

