Trotz Energiekrise: Im Kochler Trimini bleibt das Wasser warm

Von: Andreas Steppan

„Wir wollen, dass sich unsere Gäste bei uns erholen und nicht ärgern“: Die Kristall Bäder AG will daher den Eintrittspreis im Trimini so günstig wie möglich halten. © Arp/Archiv

Die Energiekrise stellt auch Freizeiteinrichtungen wie die Kristall Therme „trimini“ in Kochel vor Herausforderungen. Dort sind aber erst einmal keine Absenkung der Temperatur und keine Schließung geplant.

Kochel am See – In der aktuellen Energiekrise sollen in der Kristall Therme „trimini“ in Kochel am See die Wassertemperaturen nicht sinken und die Eintrittspreise – möglichst – nicht steigen. Das geht aus einer schriftlichen Antwort des Vorstandsvorsitzenden der Kristall Bäder AG, Gerd Bittermann, auf Anfrage des Tölzer Kurier hervor.

Das Kochler Bad heizt derzeit mit Öl: „Kein Dauerzustand“

Freizeitbäder stehen angesichts drohender Gasknappheit und allgemeiner Energiekrise aktuell immer wieder im Fokus. Die Tölzer Stadtwerke etwa haben in ihrem Hallenbad die Wassertemperatur bereits um zwei Grad gesenkt. Die Stadt Starnberg beschloss vor wenigen Tagen für ihr Seebad den gleichen Schritt und will darüber hinaus den dortigen Saunabereich für zunächst vier Wochen ganz schließen.

Gerd Bittermann, Vorstandsvorsitzender der Kristall Bäder AG © arp

In der privat betriebenen Kristall Therme steht dergleichen nicht an. In gewisser Weise „vorteilhaft“ ist laut Bittermann, dass das Kochler Bad mit Öl beheizt werde. Allerdings: „Der Ölpreis ist ebenfalls wie der Gaspreis gravierend gestiegen“, stellt er fest. „Die Auswirkungen der steigenden Energiepreise sind für uns genauso erheblich, nur im Verhältnis höher als für Privathaushalte, Produktionsunternehmen und die Industrie generell.“ Die Therme mit Öl zu beheizen, könne ebenfalls „kein Dauerzustand“ sein.

Nachhaltigkeit war schon bei der Planung der Therme ein Thema

Schon jetzt profitiere die Freizeiteinrichtung davon, dass Nachhaltigkeit schon bei der Planung der Therme „für uns ein bedeutendes Thema war“, betont der Vorstandsvorsitzende. So habe die Kristall Bäder AG die großen Dachflächen des Bades am Kochelsee mit Solaranlagen bestückt. Zudem nutze man eine Wärmerückgewinnung mittels Wärmepumpen aus dem Kochelsee. „Die Energie aus der Solaranlage und den Pumpen zahlt sich gerade in dieser wirtschaftlichen Krise für uns aus“, so Bittermann.

Darüber hinaus arbeite der Badbetreiber gerade „intensiv daran, im gesamten Technikbereich energieeinsparende Maßnahmen umzusetzen“, erklärt er weiter. „Dazu zählt beispielsweise, weitere Wärmepumpen zum Einsatz zu bringen und noch mehr Flächen mit Solarkollektoren zu versehen.“ Zudem werde über den Bau und den Einsatz einer Biogasanlage nachgedacht. „Wir wünschen uns, dass der Bau solcher Anlagen von Seiten der Regierung in schnellen Genehmigungsverfahren möglich gemacht und monetär gefördert wird“, fügt Bittermann hinzu.

Wassertemperatur zu reduzieren - das ist für den Bäderchef keine Option

Die Wassertemperatur zu reduzieren, ist für den Unternehmenschef hingegen keine Option. „Wir möchten Einschränkungen des Thermenbetriebs in jedem Fall vermeiden“, erklärt er. „Solange keine behördlichen Anordnungen erteilt werden und die Situation weiterhin verantwortbar ist, ist keine nennenswerte Senkung der Wassertemperaturen in unseren Becken geplant.“

Auf die Frage, ob die Therme die Eintrittspreise erhöhen muss, antwortet Bittermann: „Die Therme Kochel am See muss kostendeckend betrieben werden, danach richtet sich der Eintrittspreis. Wir möchten unseren Thermengästen auch während der Zeit der Energiekrise unsere Dienstleistungen so kostengünstig wie nur möglich zur Verfügung stellen und uns nicht an der Situation bereichern.“ Die vergangenen zwei Jahre und die Krise, „die uns momentan alle trifft“, seien nicht einfach, aber: „Wir wollen, dass sich unsere Gäste bei uns erholen und nicht ärgern. Unsere Therme ist ein Ort für physische, aber auch psychische Erholung und hat einen hohen Stellenwert für den Freizeitausgleich.“

Vorstandsvorsitzender kritisiert die Regierung: „Mehr als enttäuscht“

Der Vorstandsvorsitzende übt bei dieser Gelegenheit Kritik an der Regierung. Von deren Maßnahmen sei er „mehr als enttäuscht“. „Seit 15. Juli können Unternehmen, die besonders von hohen Energiekosten betroffen sind, einen Zuschuss zu ihren Erdgas- und Stromkosten beantragen“, führt Bittermann aus. Grundlage sei die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erlassene Richtlinie über das Energiekostendämpfungsprogramm. Dazu berechtigt seien „systemrelevante“ Unternehmen. Sie könnten bis zu 80 Prozent ihrer Mehrausgaben für Energie erstattet bekommen. Bittermann äußert Unverständnis darüber, dass dies zwar zum Beispiel für Hersteller von Tapeten oder Pyrotechnik gelte, nicht aber für die Kristall Bäder AG. „Ein Unternehmen wie wir, das die öffentliche Daseinsfürsorge sicherstellt, erhält im Gegenzug 0,0 Unterstützung.“

