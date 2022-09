Landeshauptmann Martin Haberfellner über die Wiesn und die Verbindung zum Tölzer Land

Von: Felicitas Bogner

Martin Haberfellner Landeshauptmann aus Kochel am See © Archiv

Landeshauptmann Martin Haberfellner über die Verbindung der Gebirgsschützen zum Oktoberfest. Die Kompanien aus dem Isarwinkel waren bereits 1835 vertreten.

Kochel am See/München – Nach zwei Jahren Coronapause ist es endlich wieder soweit: In der Landeshauptstadt München drehen sich ab Samstag – pünktlich zum Wiesnauftakt – wieder die Ochsen an den Spießen, und die Fahrgeschäfte locken die Besucher des 187. Oktoberfests. An diesem Sonntag steht traditionell der Trachten- und Schützenumzug auf dem Programm. Mit dabei ist, wie jedes Jahr, der Kochler Martin Haberfellner, Landeshauptmann der bayerischen Gebirgsschützen. Im Gespräch erklärt er die lange Tradition der Isarwinkler Schützenkompanien auf dem Oktoberfest und was heuer für ihn persönlich ganz anders sein wird.

Herr Haberfellner, nach zwei Jahren Pause steht am Sonntag wieder der Trachten- und Schützenumzug zum Oktoberfest an. Welche Kompanien sind heuer vertreten?

Dieses Jahr sind die Gebirgsschützenkompanien Gmund und Wallgau mit Musik und Spielmannszug dabei. Zusätzlich – wie jedes Jahr – auch die Landeshauptmannschaft und die Gauhauptleute, also eine mächtige Formation mit zirka 300 Mann. Alle Gebirgsschützen freuen sich riesig. Es ist ein ganz besonderer Termin.

Und Sie marschieren als Landeshauptmann auch wieder mit?

Nein, heuer tatsächlich nicht. Seit 1990 war ich mit einer Ausnahme jedes Mal dabei. Diesen Sonntag darf ich mir das Ganze dafür mal von außen ansehen.

Martin Haberfellner schon über 30 Mal beim Trachten- und Schützenumzug mitgegangen

Wie meinen Sie das?

Ich bin vom Organisator, also dem Festring München, als Ehrengast eingeladen. Und werde bei der Feldherrnhalle am Münchner Odeonsplatz in einer VIP-Lounge den Umzug beim Vorbeiziehen beobachten. Als ich das letzte Mal beim Trachten- und Schützenumzug Zuschauer war, war ich ein Kind. Daher freue ich mich sehr, mal wieder eine andere Perspektive einnehmen zu können.

Wer ist noch alles als Ehrengast geladen?

Das weiß ich nicht genau. Sicher einige Politiker und Prominente. Auf jeden Fall kommt auch der Herr Ministerpräsident Markus Söder. Er fährt mit seiner Ehefrau auf einer Kutsche zwischen den Schützen mit, steigt am Odeonsplatz aus, sieht den restlichen Zug vorbeiziehen und steigt dann wieder in die Kutsche ein, um auf die Festwiese zu fahren.

Was machen Sie, wenn der Zug vorbeigezogen ist?

Ab 12 Uhr geht’s mit den Schützen ins Löwenbräuzelt.

Auf was freuen Sie sich auf der Wiesn am meisten?

Ich mag das Brauchtümliche lieber als die Party auf den Bierbänken ab mittags (lacht). Aber auch das sei den jungen Leuten gegönnt, solange alles friedlich bleibt. Mir gefällt die einmalige Atmosphäre, die Freude und die Tradition am Oktoberfest am allerbesten. Ich fahre beispielsweise gerne mit dem ältesten Fahrgeschäft – der Krinoline –, einem recht gemütlichen Karussell mit brauchtümlicher Musik.

Oktoberfest: Gebirgsschützen aus dem Isarwinkel seit 1835 mit dabei

Apropos Brauchtum: Dass die Gebirgsschützen fest auf der Wiesn vertreten sind, hat ja eine lange Tradition...

Genau. Anlässlich der Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese am 12. Oktober 1810 organisierte der Kavallerie-Major der Münchener Bürgerwehr, Andreas Michael Dall’Armi, ein Pferderennen zu Ehren des Hochzeitspaars auf der heutigen Theresienwiese. Diese Feierlichkeit ist der Ursprung des Oktoberfests. Zur silbernen Hochzeit 1835 gab es dann wieder eine große Feier mit einem Festzug in München. Und dazu haben auch die Schützenkompanien aus der Region einen Beitrag geleistet. Sie haben damals nämlich den Isarkreis repräsentiert – dazu gehörten die Wackersberger, die Lenggrieser und die Gaißacher Antlaßschützen. Auf dieses historische Ereignis ist es also zurückzuführen, dass bis heute die bayerischen Gebirgsschützen beim Trachtenumzug repräsentiert sind.

Das Interview führte Felicitas Bogner

