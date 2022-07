Lebhafte Debatte über geplanten Mobilfunkmast in Kochel

Von: Christiane Mühlbauer

Diskutierten mit den Experten: rund 30 Bürger, vor allem aus den Ortsteilen Pessenbach und Ort sowie aus Ried (Tische rechts), und neun Gemeinderäte (Tische links).

Der geplante Bau eines 5G-Mobilfunkmastes nahe dem Gewerbegebiet in Pessenbach sorgt bei einigen Bürgern für Verunsicherung und Kritik. Die Gemeinde Kochel hatte deshalb am Donnerstag zum „Bürgerdialog Mobilfunk“ in die Heimatbühne geladen. Dabei wurde teils lebhaft diskutiert.

Kochel am See – Schon seit einigen Monaten ist bekannt, dass eine Tochterfirma von Vodafone in Pessenbach am Gewerbegebiet einen 5G-Funkmasten errichten will (wir berichteten). Anlass sei eine Whitespot-Analyse der Bundesnetzagentur. Als „Whitespot“ bezeichnen Fachleute die weißen Flecken auf der Landkarte, in denen bislang noch kein breitbandiger Mobilfunk zur Verfügung steht.

Um die zahlreichen Fragen aus der Bürgerschaft dazu zu beantworten, hatte Kochels Bürgermeister Thomas Holz zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Rede und Antwort standen Christian Schilling, der Vodafone-Beauftragte für die Landespolitik in Bayern, sowie zwei wissenschaftliche Mitarbeiter vom Bundesamt für Strahlenschutz, Dr. Alexander Leymann und Marcus Kornek. Moderiert wurde die Veranstaltung von zwei Vertretern der „Dialoginitiative Deutschland spricht über 5G“, Michael Schulze und Lynn Willmer. Rund 30 Bürger, vor allem aus Pessenbach, Ort und Ried, waren gekommen, außerdem viele Gemeinderäte.

Strahlenschutz-Experte: „Eine höhere Frequenz bedeutet nicht eine höhere Gefahr“

Leymann hielt eingangs einen Vortrag über den aktuellen Stand der Forschung in Bezug auf Mobilfunk und Gesundheit. 5G sei eine neue effiziente Technik, die weniger Strahlung brauche, um Informationen zu verschicken. „Eine höhere Frequenz bedeutet nicht eine höhere Gefahr“, sagte er. Ein Mast strahle deutlich schwächer als ein Smartphone, das die stärkste Strahlungsquelle sei, „aber auch diese ist noch sehr schwach“. Je schlechter der Empfang, desto mehr müsste das Handy „rödeln“. Empfehlenswert sei, das Smartphone beim Telefonieren vom Kopf wegzuhalten, denn dann verringere sich die Stärke des elektromagnetischen Feldes. Die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse der anderen Technologien seien auch auf 5G anwendbar, sagte Leymann. Es gebe keine wissenschaftlich gesicherten gesundheitsrelevanten Wirkungen.

Vodafone muss Lücken im Versorgungsnetz schließen

Nach Angaben von Christian Schilling von Vodafone ist das Unternehmen verpflichtet, die Lücken im Versorgungsnetz zu schließen. Im Bereich Pessenbach handelt es sich um die Abdeckung von Schienennetz und Bundesstraße. Dem Kunden muss eine Leistung von 100 MBit/s zur Verfügung gestellt werden. Auf dem geplant 50 Meter hohen Gittermasten sollen die drei gängigen Systeme 2G, 4G und 5G installiert werden. Es wird mit unteren und mittleren Frequenzbändern bestückt (700, 800 und 900 Megahertz beziehungsweise 1,8 und 2,1 Gigahertz). Der Mast wird neben Vodafone auch Telefonica und der Deutschen Telekom zur Verfügung stehen.

Beantworteten die Fragen der Bürger: (vo., v. li.) Christian Schilling (Vodafone), Michael Schulze und Lynn Willmer von der „Dialoginitiative Deutschland spricht über 5G" und Bürgermeister Thomas Holz sowie (auf der Leinwand) Dr. Alexander Leymann (li.) und Marcus Kornek, wissenschaftliche Mitarbeiter am Bundesamt für Strahlenschutz.

Der Mast kommt, ob die Gemeinde will oder nicht

Ob der Mast ein Blinklicht habe, entscheide sich im Zuge des Genehmigungsverfahrens, sagte Schilling auf die Frage eines Bürgers. Dies entscheide nicht Vodafone, sondern es hänge davon ab, ob das Gebiet als Flugkorridor gelte oder nicht. Für große Kritik sorgte bei den Bürgern die Tatsache, dass das Bauvorhaben privilegiert ist – sprich: Wenn der Gemeinderat dagegen stimmt, kann das Landratsamt das gemeindliche Einvernehmen ersetzen. Letztlich könne Vodafone das Recht einklagen, zu bauen. „Das ist alles schon passiert“, so Schilling. Das Grundstück in Pessenbach wird von einem Privatbesitzer zur Verfügung gestellt. In der Nähe befindet sich bereits ein sogenannter „Bahnrichtfunkmast“. Weitere Masten seien in absehbarer Zeit nicht geplant.

Bürger sorgen sich um Insekten, Vögel und Pflanzen

Von Seiten der Bürger kamen zahlreiche Fragen, und es kam mitunter zu lebhaften Wortmeldungen, etwa in Bezug auf diverse Studien. Elektromagnetische Felder hätten keinen Einfluss auf das Insekten-, Vögel- oder Pflanzensterben, sagte Leymann beispielsweise. „Das ist sehr gut erforscht.“ Der Rückgang in diesem Lebensraum sei vielfach auf den Einsatz von Pestiziden zurückzuführen.

Landwirtin sorgt sich um Tierbestand

Eine Landwirtin sorgte sich um die Kälberfehlgeburten, Rindersterblichkeit und mangelnde Milchleistung. Hier, antwortete ihr Marcus Kornek vom Bundesamt für Strahlenschutz, habe eine Studie ergeben, dass die Ursache nicht elektromagnetische Felder waren, sondern eine Viruserkrankung aufgrund geschwächter Immunabwehr. Auf weitere Nachfrage sagte Kornek, dass es keinen Beweis dafür gebe, dass Mobilfunkstrahlung das Immunsystem von Kälbern und Rindern schwäche oder zu einer Viruserkrankung führe.

Vielen Bürgern ist der Mast zu hoch

Auch die Höhe des Mastes missfällt vielen Bürgern, es kamen Argumente mit Blickachse und Tourismus. „Der Kamin von Roche hat ,nur‘ 40 Meter“, sagte ein Bürger. Eine Besucherin monierte, dass man beim Thema Mobilfunkausbau „überhaupt nicht die Bürger fragt, ob sie ein Problem mit dem Empfang haben“.

Auch Kritik an der Gemeinde wurde laut. Holz verteidigte sich: „Dass die Digitalisierung vorangetrieben werden soll, ist eine Entscheidung auf Bundesebene, und zwar von allen großen Parteien.“ Die Gemeinde habe bereits einen Förderantrag gestellt, um in verschiedenen Ortsteilen die Mobilfunkstrahlungen feststellen lassen zu können.

Könnte man auch zwei niedrigere Masten bauen?

Gemeinderätin Sonja Mayer erkundigte sich, ob man statt einem 50 Meter hohen Masten zum Beispiel auch zwei mit 25 Metern bauen könnte. Das würde die Qualität beeinträchtigen, erklärte Schilling. Zum anderen würde es in der Folge zu noch mehr Masten führen, und letztlich sei es auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit.

Fast vier Stunden wurde über Mobilfunk, mögliche Risiken und die Standortfrage diskutiert. Wer einen Standortvorschlag in dem Suchkreis habe, könne sich bei der Gemeinde melden, man werde es dann weiterleiten an das Tochterunternehmen von Vodafone, sagte Holz.

