Lieder aus der Kindheit: „Conny und die Sonntagsfahrer“ wecken bei den Zuhörern Erinnerungen

Teilen

Heizten ein: Andrea Graf alias Conny, Thomas Stoiber am Akkordeon alias Alexander, Rainer Heindl als Leadsänger an der elektrischen Halbakustik-Gitarre alias Peter und der Berliner Steffen Zünkeler am Kontrabass alias Freddy. © Ewald J.Scheitterer

Viele Melodien aus den 1950er- und 60er-Jahren sind zu Kult-Schlagern geworden. Beim Konzert von „Conny und die Sonntagsfahrer“ standen sie beim „Musiksommer am Walchenseekraftwerk“ im Mittelpunkt.

Kochel am See – „Erinnerungen wecken“: genau unter diesem Aspekt stand das Konzert von „Conny und die Sonntagsfahrer“ im Besucherzentrum des Walchenseekraftwerks im Kochler Ortsteil Altjoch im Rahmen des „Musiksommers am Walchenseekraftwerk“. Die deutschen Schlager der 1950er- und 60er-Jahre weckten auch tatsächlich viele Erinnerungen – nicht nur bei den gut 300 Zuhörern, die größtenteils zu der Zeit geboren wurden, als die Schlager gerade aktuell waren, sondern auch bei der Lenggrieser Veranstalterin des Musiksommers, Sabine Pfister: „Die Lieder erinnern mich an meine Kindheit, wenn ich mit meinem Papa beim Schwammerlsuchen war. Dann haben wir das immer gesungen.“

Wunsch nach einer „heilen Welt“

Die Österreicherin Andrea Graf alias Conny, Rainer Heindl alias Peter als Leadsänger und stilecht an der elektrischen Halbakustik-Gitarre, Thomas Stoiber alias Alexander am Akkordeon und der Berliner Steffen Zünkeler alias Freddy am Kontrabass haben sich dem deutschen Schlager aus der Hochzeit des Wirtschaftswunders verschrieben. Der Wunsch nach einer „heilen Welt“ ebnete den Weg für den großen Erfolg des deutschen Schlagers der 50er- und 60er-Jahre, der diese Sehnsüchte auf perfekte Weise weckte und transportierte. Das Traumziel der Deutschen war damals Italien, was etwa Peter Alexander mit „Mandolinen und Mondschein“ und „Marina“ ausdrückte, und Conny Froboess mit „Zwei kleine Italiener“ unterstrich. Petticoat, Nierentisch, VW-Käfer, im Fernsehen alles nur schwarz-weiß und im Radio deutsche Schlager – es ist die Zeit der landesweiten Aufbruchsstimmung.

Fast alle Zuhörer sangen bei den Songs von „Conny und die Sonntagsfahrer“ im Besucherzentrum des Walchenseekraftwerks textsicher und vor allem begeistert mit. Die Stimmung war heiter und locker. © ESC

Beste Stimmung

Dass die vier Musiker aber tatsächlich unvergessene Melodien präsentierten, wurde bereits beim zweiten Stück deutlich: Als sie „Heimatlos“ von Freddy Quinn intonierten, sangen (fast) alle Zuhörer textsicher und vor allem begeistert mit. Weiter nahmen „Conny und ihre Sonntagsfahrer“ ihr Publikum auf eine amüsante und unterhaltsame Erinnerungsreise mit, etwa mit Hits von Rex Guildo, Margot Eskens, Conny Francis, Vico Torriani, Caterina Valente, Bill Ramsey und Manuela.

Da das Publikum, vor dem niedergehenden Platzregen einigermaßen geschützt, weitestgehend trocken blieb, hielt sich auch die heitere und lockere Stimmung bis zum Schluss des gut zweieinhalbstündigen Konzerts. Die Besucher ließen die Band nicht ohne Zugaben von der Bühne. Mit „La Paloma“ und „Mitsu, Mitsu, Mitsu“ verabschiedete sich das Quartett von seinen Fans.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.