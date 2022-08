Schauplatz Walchensee verhilft Schriftstellerin zu Vertrag bei renommiertem Verlag

Von: Elena Royer

Lorena Schäfer ist gerne am Walchensee unterwegs. Deshalb hat sie den Schauplatz ihres neuen Romans „Ein Sommer in Himmelblau“ dorthin gelegt. © Privat

Lorena Schäfer (34) ist gerne am Walchensee unterwegs. Das inspirierte sie nun zu einem Roman, mit dem sie sogar schon einen Wettbewerb gewonnen hat.

Kochel am See/Jachenau – Lorena Schäfer liebt die Berge und das bayerische Alpenvorland. Deshalb hat sie sich für ihren neuen Roman „Ein Sommer in Himmelblau“ auch von der schönen Landschaft rund um den Walchensee inspirieren lassen.

„Es gibt viele Bücher, die an der Ostsee oder Nordsee spielen“, sagt Schäfer. „Weil ich in meiner Freizeit aber gerne in den Bergen bin, dachte ich mir: Warum schreibe ich nicht über etwas, das direkt vor meiner Haustür liegt?“, erklärt die Wahl-Münchnerin, die ursprünglich aus Stuttgart stammt und gerne mit dem SUP oder zum Wandern in der Walchensee-Gegend unterwegs ist. „Ich finde, hier kann man dem Alltag perfekt entfliehen, und ich dachte mir, das sollen mehr Menschen mitbekommen.“ Ihre Lieblingstour in der Gegend ist übrigens die Wanderung auf den Herzogstand. „Das ist zwar ein absoluter Klassiker, aber der Ausblick ist der Wahnsinn.“

Roman „Ein Sommer in Himmelblau“ spielt am Walchensee

Geschrieben hat die 34-Jährige schon immer gerne. „Als Kind Kurzgeschichten und Gedichte.“ Den Wunsch, Schriftstellerin zu werden, hatte sie immer im Hinterkopf. Nach dem Studium und ihrer Arbeit bei Film und Fernsehen dachte sich die 34-Jährige im ersten Lockdown: „Jetzt oder nie!“ und verlegte ihr erstes Buch („Wo die Sterne das Meer berühren“) selbst. Als dann der Piper-Verlag einen Schreibwettbewerb startete, nutzte Schäfer ihre Chance und schickte „Ein Sommer in Himmelblau“ ein. „Das Thema des Wettbewerbs war ,Abenteuer nah und fern‘“, erzählt sie. „Ich habe gewonnen und einen Buchvertrag bekommen.“

In dem Roman erfährt die Protagonistin Milena, die in Hamburg eine erfolgreiche PR-Agentur leitet, dass sie den Campingplatz ihrer Großtante am Walchensee geerbt hat. Milena macht sich auf den Weg nach Süddeutschland, um sich um den Nachlass zu kümmern. Zuerst erwartet sie dort nur Spießer und wappnet sich für das Leben in der freien Natur, doch sie wird schnell eines Besseren belehrt. Neben der traumhaften Landschaft findet sie schlussendlich neue Freunde und sogar die Liebe.

Roman ist inspiriert vom Campingplatz am Walchensee

Lorena Schäfer hat sich für „Ein Sommer in Himmelblau“ vom Campingplatz am Walchensee inspirieren lassen. „Aber ich habe was anderes daraus gemacht, um niemanden vor den Kopf zu stoßen“, erklärt sie. Auch mag dem einen oder anderen Leser aus der Region beim Lesen des Buches sicher manche Alltagssituation bekannt vorkommen, auch wenn die Autorin die Unterschiede zwischen Stadt und Land an manchen Stellen überspitzt darstellt. Schäfer, die ursprünglich aus einem kleinen Dorf stammt, mittlerweile aber in der Großstadt wohnt und deswegen mit beiden Seiten vertraut ist, findet: „Beides hat seine Vorteile und tolle Facetten. Besonders das bayerische Voralpenland hat eine wahnsinnige Lebensqualität und ist ganz und gar nicht verstaubt, sondern ein wahrer Genuss.“

Ob sie weitere Bücher aus der Region rund um den Walchensee plant? „Ich kann es mir absolut vorstellen“, sagt die 34-Jährige. „Die komplette Gegend birgt wunderbare Dinge.“

„Ein Sommer in Himmelblau“ ist als Taschenbuch im Piper-Verlag erschienen. Es hat 268 Seiten und kostet 15 Euro.