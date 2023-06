König Ludwig II., der erste Grüne Bayerns

Hatte viele spannende und witzige Details parat: Kulturhistoriker Klaus Reichold eröffnete die Themenwoche zu Ludwig II. in Kochel. © Sabine Näher

Humorvoll und mitreißend wurde nun die Themenwoche „König der Berge“ über König Ludwig II. in Kochel eröffnet. Der Kulturhistoriker Klaus Reichold hielt einen sehr interessanten Vortrag.

Kochel am See – „Alle pilgern zu den Königsschlössern, aber hier bei uns hat er sich besonders gerne aufgehalten. Das ist leider noch zu wenig bekannt – und das wollen wir ändern!“ So brachte Daniel Weickel, Leiter der Tourist-Info auf den Punkt, weshalb die Gemeinde Kochel eine ganze Themenwoche der Liebe von König Ludwig II. zur Region um Kochel- und Walchensee widmet.

„Hier wollte er gar keine Schlösser bauen. Vielleicht, weil es so schon schön genug war…“ Mit dieser Steilvorlage übergab Weickel das Wort an Klaus Reichold, Kulturhistoriker aus München, der mit einem glanzvollen Vortrag, „Auf steiler Höh’, umweht von Himmelsluft“ betitelt, das Thema „Ludwig II. und das Gebirge“ beleuchtet. Können solche Expertenvorträge mitunter zur Qual werden für das Publikum, war Reicholds Darbietung ein reiner Genuss. Eloquent und witzig, garniert mit unzähligen Bilddokumenten, bot er Information mit bester Unterhaltung gepaart. Leider waren die Zuhörerreihen in der Heimatbühne nicht so gut gefüllt, wie es der Vortrag verdient hätte.

„Aspekte aus der Region weitgehend unbekannt“

„Die Geschichte der Wittelsbacher bildet einen Schwerpunkt meiner Arbeit. Mit Ludwig befasse ich mich seit jeher“, eröffnete Reichold dem Publikum. „Aber die Aspekte seines Lebens, die hier in der Region stattfanden, sind bisher tatsächlich weitgehend unbekannt.“ Dass München für Ludwig ein „Unort“ war, weiß man. Aber nicht nur der Starnberger See oder das Ammergebirge waren seine Rückzugsorte, sondern eben auch die Seen und Berge der Region Kochel. Das beeindruckte, nachdem Reichold all die imposanten Immobilien des Königs gezeigt hatte: Die Münchner Residenz, das Schloss Nymphenburg, die Würzburger Residenz, die Nürnberger Burg, die Burg Trausnitz in Landshut, Schloss Hohenschwangau bei Füssen, Schloss Berg, eine königliche Villa in Berchtesgaden sowie die Schlösser, die er selbst erbauen ließ, also Linderhof, Neuschwanstein und Herrenchiemsee, wobei er Letztere nur als Baustelle erlebte. Auswahl zur Genüge, könnte man meinen.

Zahlreiche Dinge mussten mit auf den Berg

Doch wo zieht es den Kini hin? Auf den Herzogstand und den Altlacher Hochkopf, in Berghütten oder in eher schlichte Gasthöfe am Kochelsee. Dass er sich dem „einfachen Leben“ verschrieben habe, sei gleichwohl ein Gerücht, erklärt Reichold und listet auf, was alles mit auf den Berg hinauf musste, um die königliche Auszeit zu einer solchen zu machen: Bett und Bettwäsche, edles Geschirr, ebensolche Tischwäsche – und selbstverständlich ein Vorrat an Getränken und Lebensmitteln, die ein tägliches vielgängiges Menü erlaubten. Eine „ganze Karawane“ habe sich den Berg hinauf gequält, um dem Kini den gewohnten Luxus auch in der Bergeinsamkeit zu bieten. Während der junge Ludwig noch selbst hinauf ritt und sich waghalsig in die Fluten der Bergseen stürzte, musste er später, seiner Leibesfülle und Gesundheit wegen, im eigens dafür konstruierten Bergwagen hinauf befördert werden.

Pferde mit Reitknechten porträtieren lassen

Zu allem, was er erzählte, hatte Reichold auch das passende Bildmaterial zur Hand. Unzählige der geliebten Leibpferde, die Ludwig immer in ausgewählter Landschaft vor Berg oder See porträtieren ließ („und den jeweiligen jungen Reitknecht gerne mit ins Bild setzte“), präsentierte Reichold als Ludwigs eigene „Schönheiten-Galerie“ – zu verstehen als Kontrast zur berühmten Gemäldesammlung schöner, junger Frauen, die sein Großvater Ludwig I. anfertigen ließ. Dass er allerorten, wo er vielleicht bei der nächsten Reise vorbei kommen und ein Quartier brauchen könnte, dauerhaft Zimmer für sich reservieren ließ, erfuhr man ebenfalls. Und das Bild einer nächtlichen Ankunft vor einem Gasthaus in Tirol, beleuchtet von Fackelträgern, mit tief und devot sich verbeugendem Wirtspaar, zeigte, dass man bei diesem Kini wirklich mit allem rechnen musste.

Was Ludwig nächtens sonst noch so alles unternahm, etwa Seefahrten in einem Drachenboot oder die eigenwillige Gestaltung des Schachenhauses mit seiner Mixtur aus Schweiz und Orient, kommentierte Reichold nicht ohne Bewunderung: Völliger Irrsinn! Aber toll…“ Dass man die Natur als Rückzugs- und Besinnungsort für geplagte und gestresste Menschen erhalten müsse, habe Ludwig als einer der ersten erkannt. „So gesehen war er der erste Grüne Bayerns, ein Visionär!“ (Sabine Näher)

