Männer mit monströsen Sägen

Kochel am See – Wenn Waldarbeiter ihre Motorsägen anwerfen, dann ist das akustisch beeindruckend. Die Sägen wirken allerdings ziemlich müde verglichen mit den Höllen-Gerätschaften, die Deutschlands beste Holzfäller am Samstag auf dem Trimini-Festgelände präsentierten. In kaum mehr als fünf Sekunden schnitt Lars Seibert drei Stücke von einem halben Meter dicken Baumstamm. Anlass für die ungewöhnliche Demonstration war die 125-Jahr-Feier der Kochler Feuerwehr (wir haben berichtet).

+ Starker Auftritt: Stefan Stark beim Holzhacken. © P. Staar

Die sogenannte „Hot Saw“, über die wohl alle Zuschauer auf dem Festgelände staunten, hat mit einer normalen Motorsäge in etwa so viel zu tun wie ein VW-Käfer mit einem Formel-Eins-Boliden. Der Motor von Seiberts „Hot Saw“ bringt eine Leistung von 75 PS und wiegt 32 Kilogramm. Die Kette ist doppelt so hoch wie normal und bringt dank eines speziellen Schliffs noch mehr Schnittleistung. Sie bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern. Nach spätestens zehn Sekunden müssen die Sportler die Säge ausschalten, da sonst der Motor hochgeht. Seine Lebensdauer liegt bei etwa drei Stunden. Während der Nutzung müssen die Athleten Spikes an ihren Schuhen tragen, da sie sonst weggeschoben werden. Als Seibert seine „Hot Saw“ startete, dürfte dies der ganze Ort gehört haben – die Geräuschentwicklung ist gefühlt im Bereich zwischen dem Start eines Rennwagens und eines Düsenjets.

Seibert weiß bestens, wie man mit solch einer Säge umgeht: Er wurde 2014 deutscher Nachwuchsmeister, gehört seit dem gleichen Jahr zur Profiklasse und ist Mitglied des Nationalteams. „Ich komme aus dem Holzfäller-Geschäft und habe damals gedacht, dass ich Holzhacken kann“, sagt Seibert. Tatsächlich trennten ihn damals aber Welten von der Elite. Während er eineinhalb Minuten benötigte, um einen Stamm durchzusägen, schafften die Besten dies in 20 Sekunden. „Ich habe mich schon gefragt, wie ich das jemals schaffen soll.“

Die „Hot Saw“ war allerdings nicht das einzige Sportgerät aus dem Bereich zwischen absurd und beeindruckend. Nicht ganz alltagstauglich ist auch die „Single Buck“, eine zwei Meter lange Ein-Mann-Handzugsäge. Weltweit können sie nur zwei Hersteller wettkampftauglich produzieren. Die Sägen werden mit einem Laser vorgeschnitten und dann Zahn für Zahn handgeschliffen. Spätestens nach zehn Schnitten müssen sie nachgeschliffen werden. Dafür werden sie zurück nach Neuseeland, Kanada oder in die USA geschickt. Die Leistungsdichte der Athleten ist so hoch, dass oft Hundertstelsekunden über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Geringe Verletzungsgefahr

Schlusspunkt der Veranstaltung war eine Demonstration von „Springboard“. Gemeint ist damit das 1,70 Meter lange Holzstück, das als Trittbrett verwendet wird. Die Bretter werden in die von Hand geschlagenen Kerben eines Stammes verankert. Während der Athlet in 2,80 Metern Höhe einen Holzblock mit der Axt fällt, wippt das frei schwebende Brett leicht auf und ab. „Einmal hat’s mich da schon runtergehauen“, sagt Stefan Stark aus Gramschatz in Franken. Er ist seit 15 Jahren dabei, und ihm sei noch nie „was Größeres“ passiert. Bei Wettkämpfen sei die Verletzungsgefahr gering, weil „man ist da konzentriert bei der Sache“.

Stark ist ein Spätberufener. Jahrelang schaute der Waldpädagoge mit Begeisterung bei Wettkämpfen zu. Erst mit 39 Jahren beschloss er, in den Sport einzusteigen – „also in dem Alter, in dem andere aufhören“. Mit 54 Jahren lässt er seine Karriere nun allmählich ausklingen. Er wünscht sich, dass mehr Nachwuchskräfte in die Sportart einsteigen: „Im Süden Bayerns gibt’s ja gar niemand mehr.“ Um erfolgreich zu sein, müsse man allerdings viel Zeit und Herzblut investieren.

