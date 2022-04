Bauarbeiten im Franz-Marc-Museumspark haben begonnen

Von: Christiane Mühlbauer

Auch im Museumspark tut sich viel: Es wurde mit den Arbeiten für den Neubau begonnen, der im Frühjahr 2023 eingeweiht werden soll. Hier wird das museumspädagogische Angebot ausgeweitet, außerdem entstehen Lagerflächen. © Pröhl

Die neue Ausstellung „Tierschicksale“ lockt derzeit viele Besucher ins Franz-Marc-Museum. Auch auf der Baustelle für den Neubau läuft es rund. In einem Jahr soll das Gebäude eröffnet werden.

Kochel am See – Mit einer neuen und bislang nicht beachteten Perspektive auf das Werk Franz Marcs und die eigene Sammlung lockt derzeit das Museum in Kochel zahlreiche Besucher an. In einem der Skizzenbücher des Malers aus den Jahren 1912/13 finden sich Skizzen, Aquarelle und Tuschezeichnungen, die sich auf die Novelle „Die Legende von Julian dem Gastfreien“ aus dem Jahr 1877 von Gustave Flaubert beziehen. Unter die Skizzen schrieb der Maler kurze Notizen. Einzelne Darstellungen lassen sich ganz konkret der Erzählung zuordnen. „Offensichtlich wollte er die Novelle illustrieren“, sagt Museumsdirektorin Cathrin Klingsöhr-Leroy. Das Skizzenbuch wurde nach dem Tod des Malers im Ersten Weltkrieg von seiner Frau Maria aufgelöst. Einige Blätter befinden sich heute im Bestand des Museums, andere in der Bayerischen Staatsgemäldesammlung.

Skizzenbuch digital durchblättern

Die Ausstellung, die seit Mitte März zu sehen ist (wir berichteten überregional), umfasst sechs Räume mit zirka 80 Gemälden, Zeichnungen, Skizzen und Druckgraphiken im Zusammenhang mit der Novelle und Marcs Entwicklung in jenen Jahren. Auch Paul Klee spielte dabei eine wichtige Rolle. Eine Besonderheit ist, dass das Skizzenbuch digital zusammengesetzt wurde, so können es Besucher erstmals vollständig „durchblättern“. Im Audioguide – und auch über die Webseite des Museums – kann man die Novelle, gelesen von Schauspielerin Veronika Bachfischer, komplett anhören. Dazu gibt es musikalische Untermalungen.

„Die Ausstellung stößt auf sehr positive Resonanz“, freut sich Klingsöhr-Leroy. Zu sehen ist sie bis zum 17. Juli. Eine Verlängerung ist ausgeschlossen, weil zum einen lichtempfindliche Werke wieder ins Depot müssen beziehungsweise die Verträge mit den Leihgebern enden.

Postkarten aus dem Besitz der Familie Klee erworben

In der Ausstellung sind einige Postkarten von Paul Klee zu sehen. Klingsöhr-Leroy freut sich, dass das Museum vor Kurzem die Postkarten, die Franz Marc an Paul Klee schrieb, aus dem Besitz der Familie erwerben konnte. „Es ist eine fantastische Bereicherung unserer Sammlung“, sagt sie. „Es zeigt den lebendigen Austausch zwischen den beiden.“ Jene Karten, die Klee an Marc schrieb, befinden sich bereits im Besitz des Museums. Die Direktorin plant deshalb für 2023, die gesamte Korrespondenz der beiden zu zeigen. Auf den Postkarten sind kleine Gemälde oder Zeichnungen zu sehen – sie sind alle ein künstlerisches Juwel.

Holzschnitt von Franz Marc ersteigert

Klingsöhr-Leroy war auch vor Kurzem das Glück hold, als sie selbst für das Museum einen Holzschnitt von Franz Marc auf Japanpapier aus dem Jahr 1914 ersteigern konnte. Er trägt den Titel „Zwei Fabeltiere“. „Marc hat nur wenig gedruckt und nicht immer signiert“, sagt sie. In diesem Fall sieht man aber ein kleines „M“ am unteren Rand in der Mitte. Das Werk liegt nun im Depot und wird bei nächster Gelegenheit ausgestellt.

Neubau: Alles im Zeitplan

Auch im Außenbereich des Museums ist gerade einiges in Bewegung. Wie berichtet, entsteht auf dem Areal des ehemaligen Reitergeländes ein Neubau. Neben Material- und Lagerräumen soll hier das museumspädagogische Angebot ein Zuhause finden, sprich Kurse und Seminare. „In diesem Bereich möchten wir uns neu aufstellen und erweitern“, sagt Klingsöhr-Leroy. Es gibt nicht nur einen 100 Quadratmeter großen Raum, sondern auch eine große überdachte Terrasse. Einweihung soll im Frühjahr 2023 sein. „Laut Architekt liegt die Baustelle im Zeitplan“, sagt die Direktorin. Zu Verzögerungen, etwa aufgrund von Materialknappheit, sei es noch nicht gekommen, „aber es kann natürlich auch nicht ausgeschlossen werden. Wir hoffen das Beste“, sagt sie.

Veranstaltung am 15. Mai

Anlässlich der aktuellen Ausstellung „Tierschicksale“ ist am Sonntag, 15. Mai, um 11 Uhr die Schauspielerin Veronika Bachfischer von der Schaubühne Berlin in Kochel zu Gast. Sie liest die Novelle „Die Legende von Julian dem Gastfreien“ von Gustave Flaubert. Anschließend diskutiert Moderatorin Judith Heitkamp vom Bayerischen Rundfunk mit Museumsdirektorin Cathrin Klingsöhr-Leroy und Barbara Vinken (Literaturwissenschaftlerin an der LMU München). Sie haben für die Ausstellung gemeinsam einen Essay geschrieben. Der Eintritt kostet 20 Euro. Anmeldungen werden über www.franz-marc-museum.de/shop entgegen genommen.

